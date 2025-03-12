Fenerbahçe’nin Rangers maçı kamp kadrosu belli oldu

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Allan Saint-Maximin ile sakatlığı bulunan Çağlar Söyüncü, Rangers maçının kamp kadrosunda yer almadı.

Sarı-lacivertlilerin kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

İrfan Can Eğribayat, Dominik Livakovic, Ertuğrul Çetin, Bright Osayi-Samuel, Mert Müldür, Milan Skriniar, Alexander Djiku, Yusuf Akçiçek, Filip Kostic, Sofyan Amrabat, İsmail Yüksek, Fred, Mert Hakan Yandaş, Sebastian Szymanski, Şükür Toğrak, Anderson Talisca, Dusan Tadic, İrfan Can Kahveci, Edin Dzeko, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun