12 Mart 2025, Çarşamba
Haberler Fenerbahçe Haberleri THY Avrupa Ligi: Fenerbahçe Beko LDLC Asvel takımını ağırlayacak

THY Avrupa Ligi: Fenerbahçe Beko LDLC Asvel takımını ağırlayacak

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.03.2025 09:51
ABONE OL
THY Avrupa Ligi: Fenerbahçe Beko LDLC Asvel takımını ağırlayacak

Fenerbahçe Beko, LDLC Asvel ile THY Avrupa Ligi'nde yarın saat 20.45'te karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 29. haftasında yarın Fransa'nın LDLC Asvel takımını konuk edecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak.

Sarı-lacivertliler, ligde oynadığı 28 maçta 19 galibiyet, 9 mağlubiyetlik performansla ikinci basamakta bulunuyor.

Organizasyonda 11 galibiyet, 17 mağlubiyeti bulunan Fransız ekibi ise 15. sırada yer alıyor.

Fenerbahçe Beko, iki takım arasında oynanan son karşılaşmayı 77-73 kazandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
THY Avrupa Ligi: Fenerbahçe Beko LDLC Asvel takımını ağırlayacak THY Avrupa Ligi: Fenerbahçe Beko LDLC Asvel takımını ağırlayacak THY Avrupa Ligi: Fenerbahçe Beko LDLC Asvel takımını ağırlayacak
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör