Cengiz Ünder'den ABD'de ilk maçında asist! Fenerbahçe'de yokları oynamıştı...
Fenerbahçe'de forma şansı bulamaması nedeniyle Los Angeles FC'ye kiralanan Cengiz Ünder, ABD'de forma giydiği ilk maçta asist yaptı.Yıldız ismin takımı CONCACAF Şampiyonlar Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.
Fenerbahçe'de süre bulamayan Cengiz Ünder kısa süre önce ABD ekibi Los Angeles FC'ye kiralanmıştı.
SON DAKİKADA SKOR KATKISI
27 yaşındaki futbolcu, Los Angeles FC'deki kariyerine hızlı başladı. Takımının Columbus ile oynadığı karşılaşmanın 90+6. dakikasında rakibinin pasında araya girerek hızlı atak başlatan Cengiz Ünder, Bounga'ya asist yaptı.
İlk maçı 3-0 kazanan Los Angeles FC, bu golle rakibinin umutlarını tamamen bitirdi ve toplam 4-2'lik skorla CONCACAF Şampiyonlar Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.
22 DAKİKA FORMA GİYDİ
22 dakika sahada kalan Cengiz Ünder ise Los Angeles FC formasıyla çıktığı ilk maçta skor katkısı verdi.