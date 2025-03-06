06 Mart 2025, Perşembe
Haberler Fenerbahçe Haberleri Mourinho'dan Buruk'a gönderme: Seviyesine inmem! | Irkçılık yanıtı: Akıllıca davranmadılar

Mourinho'dan Buruk'a gönderme: Seviyesine inmem! | Irkçılık yanıtı: Akıllıca davranmadılar

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.03.2025 13:45
ABONE OL
Mourinho’dan Buruk’a gönderme: Seviyesine inmem! | Irkçılık yanıtı: Akıllıca davranmadılar

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, takımının Glasgow Rangers ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi maçı öncesi İngiliz basınına konuştu. Galatasaray ve Okan Buruk'a göndermelerde bulunan Mourinho, 'Ben kenarda o hareketleri yapamam. Okan Buruk'un seviyesine inemem' dedi. Portekizli çalıştırıcı Galatasaray'ın ırkçılık konusu ile ilgili akıllıca davranmadığını vurguladı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, İskoçya temilcisi Glasgow Rangers ile oynayacakları UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk karşılaşması öncesi açıklamalarda bulundu.

Fotoğraf: AAFotoğraf: AA

Sky Sports'a konuşan Jose Mourinho'nun açıklamaları şu şekilde:

"BANA SALDIRIRKEN AKILLICA DAVRANMADILAR"

"Bana saldırırken akıllıca davranmadılar çünkü geçmişimi bilmiyorlardı. Afrika, Afrikalı insanlar, Afrikalı oyuncular ve Afrika'daki hayır kurumlarıyla olan bağlantılarımı bilmiyorlardı. Bu yüzden bu olay bana karşı olmak yerine bence bumerang gibi dönüp onlara karşı oldu."

"ESKİ OYUNCULARIMA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

"En önemlisi ben kim olduğumu biliyorum ve beni ırkçılıkla suçlayan saldırı kötü bir seçimdi. Muhtemelen beni sevmeyen insanlardan bile destek geldi. Konuşmakta sorun görmeyen insanlara, özellikle eski oyuncularıma teşekkür ediyorum. Onlar çok önemli bir ses oldular."

Fotoğraf: AAFotoğraf: AA

"OKAN BURUK'UN SEVİYESİNE İNEMEM"

"Ben kenarda o hareketleri yapamam. Ben Okan Buruk'un seviyesine inemem. Bazen bunu yapıyorum ve kendime soruyorum, 'Neden yaptın bunu Jose? Neden o seviyeye düştün?' Sadece üzücüydü."

4 MAÇLIK CEZANIN 2 MAÇA DÜŞÜRÜLMESİ HAKKINDA

"4 maçlık ceza verildiği gün, disiplin kurulu başkanının üzerinde Galatasaray formasıyla arkadaşları ile kutlama yaptığı görüntüler kamuoyuna yansıdı. Olayını boyutunu ancak bu şekilde anlayabilirsiniz"

"NASIL BU KADAR ALÇALABİLDİLER?"

"Irkçılık suçlamaları... Sadece şunu düşündüm; nasıl bu kadar alçalabildiler?

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Mourinho’dan Buruk’a gönderme: Seviyesine inmem! | Irkçılık yanıtı: Akıllıca davranmadılar Mourinho’dan Buruk’a gönderme: Seviyesine inmem! | Irkçılık yanıtı: Akıllıca davranmadılar Mourinho’dan Buruk’a gönderme: Seviyesine inmem! | Irkçılık yanıtı: Akıllıca davranmadılar
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör