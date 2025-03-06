Mourinho’dan Buruk’a gönderme: Seviyesine inmem! | Irkçılık yanıtı: Akıllıca davranmadılar

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Sky Sports'a konuşan Jose Mourinho'nun açıklamaları şu şekilde:

"BANA SALDIRIRKEN AKILLICA DAVRANMADILAR"

"Bana saldırırken akıllıca davranmadılar çünkü geçmişimi bilmiyorlardı. Afrika, Afrikalı insanlar, Afrikalı oyuncular ve Afrika'daki hayır kurumlarıyla olan bağlantılarımı bilmiyorlardı. Bu yüzden bu olay bana karşı olmak yerine bence bumerang gibi dönüp onlara karşı oldu."

"ESKİ OYUNCULARIMA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

"En önemlisi ben kim olduğumu biliyorum ve beni ırkçılıkla suçlayan saldırı kötü bir seçimdi. Muhtemelen beni sevmeyen insanlardan bile destek geldi. Konuşmakta sorun görmeyen insanlara, özellikle eski oyuncularıma teşekkür ediyorum. Onlar çok önemli bir ses oldular."