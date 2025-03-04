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Fenerbahçe'de Tadic takımı sırtlıyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.03.2025 13:10
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Fenerbahçe’de Tadic takımı sırtlıyor

Dusan Tadic, 2018-19’dan beri her sezon hem gol hem de asist sayılarında çift haneli katkılar vererek istikrar anlamında inanılmaz bir performans sergiledi.

Fenerbahçe, Ajax'ta adını kulüp tarihine yazdıran Sırp yıldızı geçen sezonun başında kadrosuna katmıştı. Özellikle yaşı nedeniyle bu transfere soğuk bakanlar vardı.

Ancak Dusan Tadic, Ajax'taki müthiş performansını Fenerbahçe'ye de taşıdı. 36 yaşındaki oyuncu, Hollanda ekibinde 2018-19'dan beri her sezon hem gol hem de asist sayılarında çift hanelere ulaşmıştı.

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Fenerbahçe’de Tadic takımı sırtlıyor Fenerbahçe’de Tadic takımı sırtlıyor Fenerbahçe’de Tadic takımı sırtlıyor
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