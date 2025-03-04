Mourinho'nun o sözleri ortaya çıktı: Türk hakemleri korkak ve düzenbaz
Süper Lig'in 25. haftasında golsüz sona eren derbinin ardından, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho’nun hakem Slavko Vincic’in odasına gitmesi tartışma yarattı. Mourinho, basın toplantısında Vincic’i tebrik ettiğini söylese de, 4. hakem Kadir Sağlam için sert ifadeler kullandığı ortaya çıktı. Mourinho'nun Sağlam'ı işaret ederek 'Bunlar korkak ve düzenbaz. Türkiye’de orman kanunları geçerli.' dediği iddia edildi. İşte detaylar...
Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Galatasaray - Fenerbahçe derbisi golsüz sona ererken, maç sonrasında yaşanan olaylar gündemi uzun süre meşgul etti.
MOURINHO VINCIC'İN ODASINA GİTTİ
Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun, maçın hakemi Slavko Vincic'in odasına gittiği güvenlik kameralarına yansıdı.
O GÖRÜŞMEDE NELER KONUŞULDU?
Bu görüntülerin hızla kamuoyuna servis edilmesi tartışmalara neden olurken, Mourinho basın toplantısında hakem Vincic'i ziyaret ettiğini ve kendisini tebrik ettiğini açıklamıştı.
"BUNLAR KORKAK VE DÜZENBAZ"
Hürriyet'in haberine göre, Mourinho'nun hakem odasında yaptığı konuşmada Vincic'e övgü dolu sözler sarf ettiği, ancak 4. hakem Kadir Sağlam için sert ifadeler kullandığı ortaya çıktı.
Mourinho'nun, Sağlam'ı işaret ederek "Bunlar korkak ve düzenbaz. Türkiye'de orman kanunları geçerli." dediği öne sürüldü.
O SÖZLER HAKEM RAPORUNA GİRDİ
Kadir Sağlam'ın bu sözleri raporuna yazdığı ve Mourinho'nun bu nedenle PFDK tarafından 2 maç ceza aldığı belirtildi. Deneyimli teknik adam, ayrıca "Maymun gibi zıpladılar" ifadesi nedeniyle de 2 maç daha ceza almıştı. Ancak Tahkim Kurulu'nun kararıyla toplam 4 maçlık ceza 2 maça indirildi.
MOURİNHO NE DEMİŞTİ?
Derbinin ardından açıklamalarda bulunan Jose Mourinho, "Maçtan sonra hakem odasına gittim. Birinci hakeme 'Bu büyük maçı iyi yönettiğiniz için teşekkür ederim.' dedim. 4. hakeme ise 'Siz olsaydınız bu maç bir felaket olurdu.' dedim." ifadelerini kullanmıştı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 2. ara tatil ne zaman başlıyor? 2025 Nisan ara tatili kaç gün sürecek?
- 4 Mart ne günü? Dünya Obezite Günü nedir, anlamı ve önemi? 4 Mart hakkında bilinmesi gerekenler
- Dünya Kadınlar Günü ne zaman? 8 Mart Dünya Kadınlar günü ilk kez nasıl ortaya çıktı?
- A101'de Kadınlar Günü'ne özel indirimler başladı! 6 Mart aktüel kataloğunu kaçırma
- Şiddetli rüzgar ve Toz Taşınımı geliyor! Pencerelerinizi açmayın, maskesiz çıkmayın: MGM’den 4 Mart hava durumu
- HMGS sınavı başvuruları başladı mı, ne zaman? 2025-HMGS sınavı hangi tarihte?
- 3. Cemre ne zaman, hangi tarihlerde düşer? 3. Cemre toprağa mı düşecek?
- Mukabele CANLI TAKİP OKU-DİNLE 2025 | Ramazan mukabelesi saat kaçta, hangi kanalda yayınlanıyor?
- Basel Adra kimdir, kaç yaşında? Oscar kazanan No Other Land belgeselinin konusu nedir, ne anlatıyor?
- Yeşilay Haftası mesajları ve şiirleri | 2025 Yeşilay Haftası nedir ve ne zaman kutlanır?
- BENZİNE İNDİRİM | Bu gece yarısı tabela değişti! İşte 4 Mart güncel motorin, dizel, LPG ve benzin fiyatları...
- Memura ve Emeklisine 2 AYLIK ENFLASYON ZAMMI | Meslek meslek temmuz maaşı: Hemşire, öğretmen, polis, vaiz...