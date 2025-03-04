04 Mart 2025, Salı
Haberler Fenerbahçe Haberleri Mourinho'nun o sözleri ortaya çıktı: Türk hakemleri korkak ve düzenbaz

Mourinho'nun o sözleri ortaya çıktı: Türk hakemleri korkak ve düzenbaz

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.03.2025 09:56 Güncelleme: 04.03.2025 10:04
ABONE OL
Mourinho’nun o sözleri ortaya çıktı: Türk hakemleri korkak ve düzenbaz

Süper Lig'in 25. haftasında golsüz sona eren derbinin ardından, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho’nun hakem Slavko Vincic’in odasına gitmesi tartışma yarattı. Mourinho, basın toplantısında Vincic’i tebrik ettiğini söylese de, 4. hakem Kadir Sağlam için sert ifadeler kullandığı ortaya çıktı. Mourinho'nun Sağlam'ı işaret ederek 'Bunlar korkak ve düzenbaz. Türkiye’de orman kanunları geçerli.' dediği iddia edildi. İşte detaylar...

Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Galatasaray - Fenerbahçe derbisi golsüz sona ererken, maç sonrasında yaşanan olaylar gündemi uzun süre meşgul etti.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho derbi sonrası sözleriyle tepki çekmişti (AA)Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho derbi sonrası sözleriyle tepki çekmişti (AA)

MOURINHO VINCIC'İN ODASINA GİTTİ

Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun, maçın hakemi Slavko Vincic'in odasına gittiği güvenlik kameralarına yansıdı.

O GÖRÜŞMEDE NELER KONUŞULDU?

Bu görüntülerin hızla kamuoyuna servis edilmesi tartışmalara neden olurken, Mourinho basın toplantısında hakem Vincic'i ziyaret ettiğini ve kendisini tebrik ettiğini açıklamıştı.

Mourinho karşılaşma sonrası hakem Vincic'in soyunma odasına gitti (AA)Mourinho karşılaşma sonrası hakem Vincic'in soyunma odasına gitti (AA)

"BUNLAR KORKAK VE DÜZENBAZ"

Hürriyet'in haberine göre, Mourinho'nun hakem odasında yaptığı konuşmada Vincic'e övgü dolu sözler sarf ettiği, ancak 4. hakem Kadir Sağlam için sert ifadeler kullandığı ortaya çıktı.

Mourinho'nun, Sağlam'ı işaret ederek "Bunlar korkak ve düzenbaz. Türkiye'de orman kanunları geçerli." dediği öne sürüldü.

Mourinho'nun Kadir Sağlam'ı işaret ederek ʺBunlar korkak ve düzenbazʺ dediği iddia edildi. (AA)Mourinho'nun Kadir Sağlam'ı işaret ederek ʺBunlar korkak ve düzenbazʺ dediği iddia edildi. (AA)

O SÖZLER HAKEM RAPORUNA GİRDİ

Kadir Sağlam'ın bu sözleri raporuna yazdığı ve Mourinho'nun bu nedenle PFDK tarafından 2 maç ceza aldığı belirtildi. Deneyimli teknik adam, ayrıca "Maymun gibi zıpladılar" ifadesi nedeniyle de 2 maç daha ceza almıştı. Ancak Tahkim Kurulu'nun kararıyla toplam 4 maçlık ceza 2 maça indirildi.

MOURİNHO NE DEMİŞTİ?

Derbinin ardından açıklamalarda bulunan Jose Mourinho, "Maçtan sonra hakem odasına gittim. Birinci hakeme 'Bu büyük maçı iyi yönettiğiniz için teşekkür ederim.' dedim. 4. hakeme ise 'Siz olsaydınız bu maç bir felaket olurdu.' dedim." ifadelerini kullanmıştı.

Tahkim Kurulu’ndan Mourinho kararı!Tahkim Kurulu’ndan Mourinho kararı! TAHKİM KURULU'NDAN MOURİNHO KARARI!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Mourinho’nun o sözleri ortaya çıktı: Türk hakemleri korkak ve düzenbaz Mourinho’nun o sözleri ortaya çıktı: Türk hakemleri korkak ve düzenbaz Mourinho’nun o sözleri ortaya çıktı: Türk hakemleri korkak ve düzenbaz
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör