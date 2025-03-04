Mourinho’nun o sözleri ortaya çıktı: Türk hakemleri korkak ve düzenbaz

Mourinho'nun Kadir Sağlam'ı işaret ederek ʺBunlar korkak ve düzenbazʺ dediği iddia edildi. (AA)

O SÖZLER HAKEM RAPORUNA GİRDİ

Kadir Sağlam'ın bu sözleri raporuna yazdığı ve Mourinho'nun bu nedenle PFDK tarafından 2 maç ceza aldığı belirtildi. Deneyimli teknik adam, ayrıca "Maymun gibi zıpladılar" ifadesi nedeniyle de 2 maç daha ceza almıştı. Ancak Tahkim Kurulu'nun kararıyla toplam 4 maçlık ceza 2 maça indirildi.

MOURİNHO NE DEMİŞTİ?

Derbinin ardından açıklamalarda bulunan Jose Mourinho, "Maçtan sonra hakem odasına gittim. Birinci hakeme 'Bu büyük maçı iyi yönettiğiniz için teşekkür ederim.' dedim. 4. hakeme ise 'Siz olsaydınız bu maç bir felaket olurdu.' dedim." ifadelerini kullanmıştı.