04 Mart 2025, Salı
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Fenerbahçe - Rangers maçının hakemi belli oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.03.2025 12:45 Güncelleme: 04.03.2025 12:48
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Fenerbahçe - Rangers maçının hakemi belli oldu

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında sahasında İskoçya ekibi Rangers ile oynayacağı karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonu'ndan hakem Alejandro Hernandez yönetecek.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Fenerbahçe, 6 Mart Perşembe günü saat 20.45'te Rangers'ı konuk edecek.

Bu mücadeleyi İspanya Futbol Federasyonu'ndan hakem Alejandro Hernandez yönetecek.

Hernandez'in yardımcılıklarını Jose Naranjo ve Guadalupe Porras Ayuso üstlenecek.

Mücadelenin 4'üncü hakemi ise Jose Luis Munuera olacak.

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Fenerbahçe - Rangers maçının hakemi belli oldu Fenerbahçe - Rangers maçının hakemi belli oldu Fenerbahçe - Rangers maçının hakemi belli oldu
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