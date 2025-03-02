Fenerbahçe evinde Antalyaspor’u 3 golle geçti

Fenerbahçe - ONVO Antalyaspor | Fotoğraf: AA

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

9. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Szymanski'nin soldan kullandığı kornerde Mert Müldür'ün altıpasın içinden yaptığı kafa vuruşunda, meşin yuvarlak direk dibinden filelerle buluştu: 1-0

26. dakikada sarı-lacivertli takım farkı 2'ye çıkardı. Samudio'dan topu kaptıktan sonra sol çaprazdan ceza sahasına giren Dzeko, son çizgiden arka direğe ortaladı. Çağlar Söyüncü'nün içeri çevirdiği meşin yuvarlak, penaltı noktası yakınında Tadic'in önünde kaldı. Bu oyuncunun yaptığı vuruşta, savunmaya da çarpan top ağlara gitti: 2-0

30. dakikada Fenerbahçe üçüncü golü buldu. Dzeko'nun soldan ortasında Veysel Sarı'nın uzaklaştırmak istediği meşin yuvarlak, ceza sahası içi sol çaprazda Kostic'in önüne düştü. Bu oyuncunun bekletmeden çıkardığı şutta top kaleci Piric'ten döndü. En-Nesyri, meşin yuvarlağı altıpasın içinde tamamlayarak filelere gönderdi: 3-0

Fenerbahçe, ilk yarıyı 3-0 önde bitirdi.