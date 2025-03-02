Fenerbahçe evinde Antalyaspor'u 3 golle geçti
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Onvo Antalyaspor'u Ülker Stadı'nda ağırladı. Sarı-lacivertli ekip ilk yarıda bulduğu gollerle Antalyaspor'u 3-0 mağlup etti.
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında oynanan Fenerbahçe-Onvo Antalyaspor maçı ev sahibi takımın 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
9. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Szymanski'nin soldan kullandığı kornerde Mert Müldür'ün altıpasın içinden yaptığı kafa vuruşunda, meşin yuvarlak direk dibinden filelerle buluştu: 1-0
26. dakikada sarı-lacivertli takım farkı 2'ye çıkardı. Samudio'dan topu kaptıktan sonra sol çaprazdan ceza sahasına giren Dzeko, son çizgiden arka direğe ortaladı. Çağlar Söyüncü'nün içeri çevirdiği meşin yuvarlak, penaltı noktası yakınında Tadic'in önünde kaldı. Bu oyuncunun yaptığı vuruşta, savunmaya da çarpan top ağlara gitti: 2-0
30. dakikada Fenerbahçe üçüncü golü buldu. Dzeko'nun soldan ortasında Veysel Sarı'nın uzaklaştırmak istediği meşin yuvarlak, ceza sahası içi sol çaprazda Kostic'in önüne düştü. Bu oyuncunun bekletmeden çıkardığı şutta top kaleci Piric'ten döndü. En-Nesyri, meşin yuvarlağı altıpasın içinde tamamlayarak filelere gönderdi: 3-0
Fenerbahçe, ilk yarıyı 3-0 önde bitirdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
56. dakikada Szymanski'nin sağdan kullandığı kornerde Mert Müldür'ün ön direkte yaptığı kafa vuruşunda, kaleci Piric gole izin vermedi.
69. dakikada kendi yarı sahasında aldığı topu uzun bir süre taşıyarak rakip ceza sahasına giren Talisca'nın yerden şutunda, meşin yuvarlak kaleci Piric'ten döndü.
Fenerbahçe, karşılaşmayı ilk yarıda bulduğu gollerle 3-0 kazandı.
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