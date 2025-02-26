Jose Mourinho kaç maç ceza alacak? Türk futbolunda "maymun" tartışması...
Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Galatasaray - Fenerbahçe derbisi 0-0 sona erdi. Maç sonrası Jose Mourinho'nun basın toplantısında Galatasaray kulübesi için kullandığı 'maymun gibi zıpladılar' ifadesi büyük tepki çekti. Galatasaray Kulübü, Mourinho’nun sözlerini ırkçılık olarak değerlendirerek UEFA ve FIFA'ya şikayette bulunacağını duyurdu. TFF, Mourinho’nun sportmenliğe aykırı hareket ve hakaret gerekçesiyle PFDK'ya sevk edildiğini açıkladı. Teknik adamın 36. ve 41. maddeler kapsamında ceza alabileceği belirtilirken, Mourinho sevkler sonrası 4-10 maç arası takımını yalnız bırakabilir. İşte detaylar...
Süper Lig'deki derbide Galatasaray ile Fenerbahçe 25. hafta mücadelesinde karşı karşıya geldi.
"MAYMUN GİBİ ZIPLADILAR"
Rams Park'ta oynanan karşılaşma golsüz eşitlikle sonuçlandı. Derbi sonrası Jose Mourinho basın toplantısında bir pozisyon sonrası Galatasaray kulübesini işaret ederek "maymun gibi zıpladılar" ifadesini kullandı.
GALATASARAY IRKÇILIK DEDİ
Galatasaray Kulübü bu sözlerin ardından bir açıklama yaparak Jose Mourinho'nun ifadelerinin "ırkçılık" olduğunu belirtti, UEFA ve FIFA'ya şikayetçi olacaklarını bildirdi.
AVRUPA BASININDA YANKI BULDU
Mourinho'nun sözleri Avrupa basınında da geniş yankı bulurken Türkiye Futbol Federasyonu, PFDK sevklerini açıkladı.
PFDK'YA SEVK EDİLDİ
TFF'den yapılan açıklamaya göre Jose Mourinho'nun sportmenliğe aykırı hareketi ve hakaret nedeniyle PFDK'ya sevkine karar verildiği ifade edildi.
Jose Mourinho'nun sevk edildiği 36. maddede şu ifadeler yer alıyor:
"Sportmenliğe veya spor ahlakına aykırı hareket eden, tutum ve davranışlarıyla TFF'nin saygınlığını zedeleyen ya da futbolun değerini düşüren, sporda şiddet veya düzensizliği teşvikeden nitelikte ve/veya taraftar eylemlerine sebebiyet verebilecek mahiyette hareketlerdebulunan; görevlilere ve diğer kişilere, 1 ila 3 müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı veya 15 ila 30 gün arasında hak mahrumiyeti cezası ile eylemin ağırlığına göre gerekli görülmesi halinde 50.000.-TL'den 500.000.-TL'ye kadar para cezası verilir.Futbolcular, kulüp yöneticileri, görevlileri ve diğer kişilerin her türlü iletişim araçları, sosyalmedya, her türlü basın yayın organı ve sair şekilde müsabaka hakemleri ile sportmenliğe veya spor ahlakına aykırı olarak irtibat kurmaları yasaktır. İhlalin gerçekleştirilmesi halinde, Görevlilere ve diğer kişilere, en az 1 yıl müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesinegiriş yasağı veya en az 1 yıl hak mahrumiyeti cezası ile eylemin ağırlığına göre gerekligörülmesi halinde 50.000.-TL'den 500.000.-TL'ye kadar para cezası verilir."
Mourinho'nun PFDK'ya sevk edildiği 41. maddede ise şu ifadeler bulunuyor:
"TFF veya mensuplarına, müsabaka görevlilerine, futbolculara, yöneticilere veya diğerilgili kulüp ve kişilere, hakaret eden, söven, tehdit eden veya herhangi bir şekilde kişilikhaklarına saldırıda bulunan veya basın ve yayın organları veya sosyal medya aracılığıyla bueylemleri gerçekleştiren; Görevlilere ve diğer kişilere 2 ila 5; fiillerin müsabaka görevlilerine yönelik olması halindeise 3 ila 7 müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı veya 21 ila 50 gün 12 arasında hak mahrumiyeti cezası ile eylemin ağırlığına göre gerekli görülmesi halinde 50.000.- TL'den 500.000.-TL'ye kadar para cezası verilir."