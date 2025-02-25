Fenerbahçe Opet'in konuğu Beretta Famila
Fenerbahçe Opet, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi yarı final play-in rövanş maçında yarın İtalya'nın Beretta Famila takımını ağırlayacak.
Fenerbahçe Opet yarın İtalya'nın Beretta Famila takımını ağırlayacak. Metro Enerji Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak.
Bu sezon FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde oynadığı tüm maçları kazanan sarı-lacivertli ekip, İtalya'da oynanan ilk maçta rakibini 86-80 mağlup etmişti.
Yarın oynanacak müsabakanın ardından turu geçen takım 6'lı Final'de yarı finale, kaybeden takım ise 6'lı Final'de çeyrek finale kalacak.