22 Şubat 2025, Cumartesi
Haberler Fenerbahçe Haberleri Fenerbahçe'de derbi maçının hazırlıkları başladı

Fenerbahçe'de derbi maçının hazırlıkları başladı

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.02.2025 16:43
ABONE OL
Fenerbahçe’de derbi maçının hazırlıkları başladı

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında 24 Şubat Pazartesi günü Galatasaray'la deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Ülker Stadı'nda gerçekleştirilen antrenman ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas ve şut çalışmalarıyla devam eden antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı.

UEFA Avrupa Ligi'nde Anderlecht ile deplasmanda oynanan müsabakanın 11'inde görev alan sarı-lacivertli futbolcular ise yenilenme çalışmaları yaptı.

Sarı-lacivertli ekip, yarın yapacağı antrenmanla derbi hazırlıklarını tamamlayacak.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Fenerbahçe’de derbi maçının hazırlıkları başladı Fenerbahçe’de derbi maçının hazırlıkları başladı Fenerbahçe’de derbi maçının hazırlıkları başladı
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör