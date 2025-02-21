Fenerbahçe’nin UEFA son 16 turundaki rakibi belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri bugün yapılan kura çekimiyle belli oldu. Kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi.

ANDERLECHT'İ ELEYEN FENERBAHÇE TUR ATLADI

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında deplasmanda Belçika ekibi Anderlecht ile 2-2 berabere kaldı. İlk maçta rakibini 3-0 mağlup eden Sarı Lacivertliler adını son 16 turuna yazdırdı.

FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ RANGERS

Sarı-lacivertli temsilcimiz kura çekiminde İskoç kulübü Glasgow Rangers ile eşleşti. Son 16 turu maçları, 6 ve 13 Mart'ta oynanacak.

Fenerbahçe, turu geçmesi halinde çeyrek finalde Roma-Athletic Club eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

İŞTE EŞLEŞMELER

Fenerbahçe-Rangers

Bodo/Glimt-Olympiacos

Ajax-Frankfurt

FCSB-Lyon

AZ Alkmaar-Tottenham

Real Sociedad-Manchester United

Roma-Athletic Club

Viktoria Plzen-Lazio

TUR ATLAYAN 16 TAKIM

Play-off etabını geçen Fenerbahçe, Viktoria Plzen, Real Sociedad, Ajax, AZ Alkmaar, Bodo/Glimt, FCSB ve Roma, son 16 turunda mücadele etmeye hak kazandı.

Lazio, Athletic Bilbao, Manchester United, Tottenham, Eintracht Frankfurt, Olimpik Lyon, Olympiakos ve Rangers ise lig aşamasında ilk 8'e girerek doğrudan son 16 turuna katılma hakkı elde etti.