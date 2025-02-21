Fenerbahçe'nin UEFA son 16 turundaki rakibi belli oldu
UEFA Avrupa Ligi'nde Anderlecht'i saf dışı bırakan Fenerbahçe adını üst tura yazdırdı. Sarı-lacivertliler son 16 turunda İskoç temsilcisi Rangers ile eşleşti.
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri bugün yapılan kura çekimiyle belli oldu. Kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi.
ANDERLECHT'İ ELEYEN FENERBAHÇE TUR ATLADI
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında deplasmanda Belçika ekibi Anderlecht ile 2-2 berabere kaldı. İlk maçta rakibini 3-0 mağlup eden Sarı Lacivertliler adını son 16 turuna yazdırdı.
FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ RANGERS
Sarı-lacivertli temsilcimiz kura çekiminde İskoç kulübü Glasgow Rangers ile eşleşti. Son 16 turu maçları, 6 ve 13 Mart'ta oynanacak.
Fenerbahçe, turu geçmesi halinde çeyrek finalde Roma-Athletic Club eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
İŞTE EŞLEŞMELER
Fenerbahçe-Rangers
Bodo/Glimt-Olympiacos
Ajax-Frankfurt
FCSB-Lyon
AZ Alkmaar-Tottenham
Real Sociedad-Manchester United
Roma-Athletic Club
Viktoria Plzen-Lazio
TUR ATLAYAN 16 TAKIM
Play-off etabını geçen Fenerbahçe, Viktoria Plzen, Real Sociedad, Ajax, AZ Alkmaar, Bodo/Glimt, FCSB ve Roma, son 16 turunda mücadele etmeye hak kazandı.
Lazio, Athletic Bilbao, Manchester United, Tottenham, Eintracht Frankfurt, Olimpik Lyon, Olympiakos ve Rangers ise lig aşamasında ilk 8'e girerek doğrudan son 16 turuna katılma hakkı elde etti.