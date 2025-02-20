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Fenerbahçe Cengiz Ünder'in ayrılığını duyurdu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.02.2025 17:13
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Fenerbahçe Cengiz Ünder’in ayrılığını duyurdu

Fenerbahçe, Cengiz Ünder'in sezon sonuna kadar MLS ekibi Los Angeles FC'ye kiralandığını açıkladı.

Fenerbahçe'de Cengiz Ünder'in yeni adresi belli oldu.

Sarı-lacivertliler milli oyuncunun 1 Temmuz 2025 tarihine kadar MLS ekibi Los Angeles FC'ye kiralandığını açıkladı.

Fenerbahçe X paylaşımıFenerbahçe X paylaşımı

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle:

"Kulübümüz Profesyonel Futbol A Takım oyuncularımızdan Cengiz Ünder'in 1 Temmuz 2025'e kadar kiralık transferi konusunda Amerika Birleşik Devletleri Ligi MLS takımlarından Los Angeles FC ile prensip anlaşmasına varmıştır.

Futbolcumuza sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerini ilerletmesi için seyahat izni verilmiştir."

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Fenerbahçe Cengiz Ünder’in ayrılığını duyurdu Fenerbahçe Cengiz Ünder’in ayrılığını duyurdu Fenerbahçe Cengiz Ünder’in ayrılığını duyurdu
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