Fenerbahçe Cengiz Ünder’in ayrılığını duyurdu

Fenerbahçe X paylaşımı

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle:

"Kulübümüz Profesyonel Futbol A Takım oyuncularımızdan Cengiz Ünder'in 1 Temmuz 2025'e kadar kiralık transferi konusunda Amerika Birleşik Devletleri Ligi MLS takımlarından Los Angeles FC ile prensip anlaşmasına varmıştır.



Futbolcumuza sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerini ilerletmesi için seyahat izni verilmiştir."