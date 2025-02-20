Fenerbahçe Cengiz Ünder'in ayrılığını duyurdu
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"Kulübümüz Profesyonel Futbol A Takım oyuncularımızdan Cengiz Ünder'in 1 Temmuz 2025'e kadar kiralık transferi konusunda Amerika Birleşik Devletleri Ligi MLS takımlarından Los Angeles FC ile prensip anlaşmasına varmıştır.
Fenerbahçe, Cengiz Ünder'in sezon sonuna kadar MLS ekibi Los Angeles FC'ye kiralandığını açıkladı.
Fenerbahçe'de Cengiz Ünder'in yeni adresi belli oldu.
Sarı-lacivertliler milli oyuncunun 1 Temmuz 2025 tarihine kadar MLS ekibi Los Angeles FC'ye kiralandığını açıkladı.
Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle:
"Kulübümüz Profesyonel Futbol A Takım oyuncularımızdan Cengiz Ünder'in 1 Temmuz 2025'e kadar kiralık transferi konusunda Amerika Birleşik Devletleri Ligi MLS takımlarından Los Angeles FC ile prensip anlaşmasına varmıştır.
Futbolcumuza sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerini ilerletmesi için seyahat izni verilmiştir."