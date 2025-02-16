Fenerbahçe'nin rakibi Kasımpaşa! İşte Mourinho'nun 11 tercihi
Fenerbahçe, Süper Lig'in 24. haftasında Kasımpaşa'yı Ülker Stadı'nda konuk edecek. Maç saat 19.00'da başlayacak ve hakem Ali Şansalan yönetecek. Sarı-lacivertliler, son 6 maçını kazanarak galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor. Fenerbahçe'de 6 eksik bulunurken, Kasımpaşa'da Aytaç Kara cezalısı. Kasımpaşa Teknik Direktörü Burak Yılmaz ise kırmızı kart cezası nedeniyle takımın başında yer alamayacak.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında yarın Kasımpaşa'yı konuk edecek.
ALİ ŞANSALAN DÜDÜK ÇALACAK
Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Ali Şansalan yönetecek. Şansalan'ın yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci yapacak.
MUHTEMEL 11
İrfan Can, Skriniar, Amrabat, Levent, Oğuz, Fred, Mert Hakan, Kostic, Tadic, Talisca, En Nesyri.
FENER'E YAN BAKILMIYOR
UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda Belçika'nın Anderlecht ekibini 3-0 yenen Fenerbahçe, son 13 resmi maçında mağlubiyet yaşamadı. Süper Lig'de son 6 maçını kazanan sarı-lacivertliler, Kasımpaşa'yı da geçerek serisini sürdürmeyi hedefliyor.
Teknik direktör Jose Mourinho'nun ekibi, haftaya 54 puanla 2. sırada giriyor.
KANARYA'DA 6 EKSİK
Fenerbahçe, Kasımpaşa karşısında 6 oyuncusundan yararlanamayacak.
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Diego Carlos, İsmail Yüksek, Çağlar Söyüncü ve Alexander Djiku'nun yanı sıra sarı kart cezalısı Sebastian Szymanski, karşılaşmada forma giyemeyecek.
Bu isimlerin yanı sıra sakatlığını atlatan ancak henüz bireysel çalışan kaleci Dominik Livakovic de müsabakada yer alamayacak.
DERBİ ÖNCESİ SARI KART ALARMI
Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesinde 2 oyuncu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-lacivertli ekipte Filip Kostic ve Mert Hakan Yandaş, Kasımpaşa karşısında kart görmeleri durumunda Galatasaray deplasmanında takımlarını yalnız bırakacak.
BURAK YILMAZ KULÜBEDE OLAMAYACAK
Kasımpaşa Teknik Direktörü Burak Yılmaz, kırmızı kart cezası nedeniyle Fenerbahçe deplasmanında takımın başında yer alamayacak.
Burak Yılmaz, ligde geçen hafta yapılan Çaykur Rizespor müsabakasında oyun alanından çıkmadan topa müdahale ettiği gerekçesiyle kırmızı kart görmüştü.
KASIMPAŞA'DA AYTAÇ CEZALI
Kasımpaşa'da Fenerbahçe mücadelesinde sarı kart cezalısı Aytaç Kara'nın dışında eksik oyuncu bulunmuyor.
Ligin 23. haftasında Çaykur Rizespor ile oynanan müsabakada sarı kart gören tecrübeli orta saha, cezalı duruma düşerek Fenerbahçe maçında formasından uzak kalacak.