Fenerbahçe’nin rakibi Kasımpaşa! İşte Mourinho’nun 11 tercihi

Fenerbahçe evinde bu maçı da kazanarak Galatasaray ile puan farkını 3'e indirmek istiyor (AA)

MUHTEMEL 11

İrfan Can, Skriniar, Amrabat, Levent, Oğuz, Fred, Mert Hakan, Kostic, Tadic, Talisca, En Nesyri.

FENER'E YAN BAKILMIYOR

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda Belçika'nın Anderlecht ekibini 3-0 yenen Fenerbahçe, son 13 resmi maçında mağlubiyet yaşamadı. Süper Lig'de son 6 maçını kazanan sarı-lacivertliler, Kasımpaşa'yı da geçerek serisini sürdürmeyi hedefliyor.

Teknik direktör Jose Mourinho'nun ekibi, haftaya 54 puanla 2. sırada giriyor.

KANARYA'DA 6 EKSİK

Fenerbahçe, Kasımpaşa karşısında 6 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Diego Carlos, İsmail Yüksek, Çağlar Söyüncü ve Alexander Djiku'nun yanı sıra sarı kart cezalısı Sebastian Szymanski, karşılaşmada forma giyemeyecek.

Bu isimlerin yanı sıra sakatlığını atlatan ancak henüz bireysel çalışan kaleci Dominik Livakovic de müsabakada yer alamayacak.