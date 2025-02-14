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Edin Dzeko'nun elinde kırık tespit edildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.02.2025 14:39
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Edin Dzeko’nun elinde kırık tespit edildi

Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli futbolcusu Edin Dzeko'nun elinde kırık tespit edildi. Elindeki kırığın oynamasına herhangi bir engel teşkil etmediği belirtilen Dzeko'nun özel bir sargıyla sahadaki yerini alabileceği duyuruldu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda Belçika temsilcisi Anderlecht ile oynanan maçta sakatlanan tecrübeli futbolcunun elinde kırık tespit edildiği bildirildi.

Elindeki kırığın oynamasına herhangi bir engel teşkil etmediği belirtilen Dzeko'nun özel bir sargıyla sahadaki yerini alabileceği duyuruldu.

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