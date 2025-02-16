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Fenerbahçe ile Amedspor taraftarları arasında kavga!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.02.2025 13:36 Güncelleme: 16.02.2025 13:38
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Fenerbahçe ile Amedspor taraftarları arasında kavga!

Boluspor ile oynayacakları maçı izlemek için kente gelen Amedspor taraftarları ile Kasımpaşa maçı için İstanbul’a giden Fenerbahçe taraftarları arasında, mola verdikleri dinlenme tesisinde kavga çıktı. Kavgada yaralanan 2 taraftar hastaneye kaldırıldı.

Olay, öğle saatlerinde Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişindeki bir dinlenme tesisinde meydana geldi.

Birinci Lig takımlarından Boluspor ile oynayacakları maç için kente gelen Amedspor taraftarlarıyla Kasımpaşa maçını izlemek için İstanbul'a giden Fenerbahçe taraftarları mola verdikleri dinlenme tesisinde karşılaştı.

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BIÇAK VE TAŞLI SALDIRI

İki takımın taraftarları arasında yaşanan gerginlik, kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine bıçak ve taşlarla saldırdı.

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JANDARMA VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri, tarafları ayırmak için havaya ateş açtı. Kavgada yaralanan 2 Fenerbahçe taraftarı sağlıkçılar tarafından hastaneye kaldırılıp, tedaviye alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Fenerbahçe ile Amedspor taraftarları arasında kavga! Fenerbahçe ile Amedspor taraftarları arasında kavga! Fenerbahçe ile Amedspor taraftarları arasında kavga!
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