Fenerbahçe Anderlecht karşısında avantaj peşinde! İşte Mourinho’nun 11’i

Sarı lacivertliler bu maçı kazanarak deplasmandaki karşılaşma öncesi avantaj elde etme peşinde (İHA)



ANDERLECHT İLE 7. RANDEVU

Sarı-lacivertliler, Belçika ekibi Anderlecht ile 7. kez karşılaşacak. Mor-beyazlılarla ilk olarak 1965 yılında Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda karşılaşan Fenerbahçe, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak elendi. İki ekip daha sonra 2007-2008 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi Elemelerinde kozlarını paylaştı. Oynanan iki maçı da (1-0, 2-0) kazanan sarı-lacivertliler adını gruplara yazdırdı. Fenerbahçe, 2018-2019 sezonunda ise Avrupa Ligi'nde aynı grupta yer aldığı Anderlecht ile oynadığı maçlarda deplasmanda 2-2 berabere kalırken, Kadıköy'de 2-0'lık skorla sahadan galip ayrıldı.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER



FENERBAHÇE: İrfan Can, Mert Müldür, Amrabat, Skriniar, Osayi-Samuel, Szymanski, Fred, Kostic, Tadic, Dzeko, En-Nesyri.

ANDERLECHT: Coosemans, Sardella, Adryelson, Hey, Augustinsson, Dendoncker, Hazard, Stroeykens, Verscharen, Huerta, Dolberg.



AVRUPA KUPALARINDA 283. MAÇ

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında bugüne kadar 282 kez boy gösterdi. Sarı-lacivertliler, bu süreçte 111 galibiyet alırken, 60 maçta da rakipleriyle berabere kaldı. 111 müsabakada ise yenilgi yaşadı. Kanarya, geride kalan karşılaşmalarda rakip fileleri 383 kez havalandırırken, kalesinde ise 402 gol gördü.



AVRUPA LİGİ'NDE 62 GALİBİYET

Sarı-lacivertliler, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi isimleriyle düzenlenen organizasyonda 145. sınavına çıkacak. Kanarya, bu kulvarda oynadığı 144 mücadelede 62 galibiyet, 37 beraberlik ve 45 mağlubiyet aldı. Bu süreçte 200 gole imza atan Fenerbahçe, kalesinde ise 182 gol gördü.