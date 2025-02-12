Jose Mourinho’dan Mauro Icardi sözleri: Çok büyük bir GOAT

Mauro Icardi (AA)

"BİZ ASLINDA 180 DAKİKALIK TEK BİR MAÇ OYNUYORUZ"

İlk maçı evde veya deplasmanda oynamanın avantaj olmadığını belirten 62 yaşındaki teknik adam, "Ben ilk maçı içeride oynamamanın veya dışarda oynamanın avantaj olduğunu düşünmüyorum. Biz aslında 180 dakikalık tek bir maç oynuyoruz. Yarın avantajlı skor ne olur derseniz 'Yarın için iyi bir sonuç diye bir şey yok, ikinci maçtan sonra turu atlayabilmek önemli olan' derim" şeklinde konuştu.

"KİMSE BENİM ÇALIŞANLARIMA DOKUNAMAZ"

Sakatlıklarla ilgili soruya tecrübeli teknik adam, " İnsanlar konuşuyorlar ama ne hakkında olduğunu bilmeden konuşuyorlar. Geçen sezondan daha farklı bir durumdayız. Geçen sene Şubat ayı sakatlık duruma baktığımız zaman yarı yarıya fark var. İnsanların neden bu kadar gözüne batıyor derseniz çünkü hepsi savunma oyuncusu. Farklı mevki olsaydı kimsenin dikkatini çekmezdi. Kimse benim çalıştığım insanlara dokunamaz. Ben ateşe su atarım ve birlikte çalıştığım insanları korurum. Geçen sene de doktor suçlandı fakat geçen sene de doktor suçlu değildi. Futbolda sakatlık olur. Günümüz futbolunda sakatlık daha da çok gözüküyor. Diego Carlos'un sakatlık sebebine baktığınız zaman temas sebebiyle diyebilirsiniz. İsmail, Çağlar ve Livakovic'in sakatlıklarına baktığımız zaman tek bir sebep yok. Zemin, yorgunluk, hava sebepleri birçok sebebi olabilir" ifadelerini kullandı.

Jose Mourinho (Reuters)

"HER DETAYIN ÖNEMLİ OLDUĞU ELEME MAÇLARI OYNAYACAĞIZ"

Eleme maçlarının önemli olduğunu ifade eden Mourinho, "Eleme maçı oynamaktan daha büyük bir motivasyon olabilir mi? Zorlu bir lig aşaması geçirdik. Lyon ve Midtjylland'a karşı çok zor bir maç oynadık. Bunu da başardık dramatik bir şekilde. Her detayın önemli olduğu eleme maçları oynayacağız. Zaten kendisi çok büyük bir motivasyon" ifadelerine yer verdi.

"MEVCUT DURUMDAN MUTLUYSANIZ EVET ZARAR VERİYORUM"

Sosyal medya paylaşımları hakkında konuşan Portekizli teknik adam, "Duruma nasıl baktığınıza bağlı. Mevcut durumdan mutluysanız evet zarar veriyorum. Eğer mutlu değilseniz tam tersini düşünürsünüz. Ben Fenerbahçe için çalışıyorum ama aynı zamanda bu ülke için çalışıyorum. Harika bir ülkede çalışıyorum. Milyonlarca insan bu futbola aşık. Bu durumdan mutlu olmayan insanlar benim etki ettiğimi görebilir" dedi.