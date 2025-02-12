Fenerbahçe Avrupa’da sahne alacak! İşte Mourinho’nun 11’i

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UEFA AVRUPA LİGİ'NDE 145. SINAV

Fenerbahçe, 2009-2010 sezonuna dek UEFA Kupası ismiyle oynanan UEFA Avrupa Ligi'nde 144 karşılaşmada boy gösterdi.

Sarı-lacivertli ekip, bu mücadelelerde 62 galibiyet elde ederken rakiplerine 45 kez kaybetti, 37 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.

Fenerbahçe, 200 kez gol sevinci yaşarken kalesindeki 182 gole engel olamadı.