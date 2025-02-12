12 Şubat 2025, Çarşamba
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Fenerbahçe Avrupa'da sahne alacak! İşte Mourinho'nun 11'i

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.02.2025 12:14
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Fenerbahçe Avrupa’da sahne alacak! İşte Mourinho’nun 11’i

UEFA Avrupa Ligi maçında Fenerbahçe ile Anderlecht karşı karşıya gelecek. Mücadele 13 Şubat Perşembe günü saat 20.45'te oynanacak. İşte Jose Mourinho'nun Anderlecht karşısında sahaya süreceği muhtemel 11...

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında yarın Belçika'nın Anderlecht ekibini konuk edecek Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 283. karşılaşmasını oynayacak.

Fotoğraf: İHAFotoğraf: İHA

İLK MAÇ YARIN!

Fenerbahçe - Anderlecht mücadelesinde ilk maç 13 Şubat Perşembe günü (yarın) 20.45'te oynanacak.

Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında bugüne dek oynadığı 282 müsabakada 111 galibiyet ve 111 mağlubiyet yaşarken, 60 maçta da sahadan beraberlikle ayrıldı.

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında rakip fileleri 383 kez havalandırırken, kalesinde 402 gol gördü.

Fotoğraf: AAFotoğraf: AA

MUHTEMEL 11

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Skriniar, Yusuf Akçiçek, Kostic, Osayi Samuel, Fred, Amrabat, Talisca, Dzeko, En-Nesyri

Fotoğraf: AAFotoğraf: AA

UEFA AVRUPA LİGİ'NDE 145. SINAV

Fenerbahçe, 2009-2010 sezonuna dek UEFA Kupası ismiyle oynanan UEFA Avrupa Ligi'nde 144 karşılaşmada boy gösterdi.

Sarı-lacivertli ekip, bu mücadelelerde 62 galibiyet elde ederken rakiplerine 45 kez kaybetti, 37 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.

Fenerbahçe, 200 kez gol sevinci yaşarken kalesindeki 182 gole engel olamadı.

Fotoğraf: AAFotoğraf: AA

"KUPA 2"DE SON 28 MAÇTA 5 MAĞLUBİYET

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde son 28 maçta sadece 5 mağlubiyet yaşadı.

Sarı-lacivertli ekip, 2021-2022, 2022-2023 ve bu sezonu kapsayan dönemde habere konu kulvarda etkili bir performans ortaya koydu.

Fenerbahçe, söz konusu süreçte 10 beraberlik elde ederken, 13 de galibiyet yaşadı.

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Fenerbahçe Avrupa’da sahne alacak! İşte Mourinho’nun 11’i Fenerbahçe Avrupa’da sahne alacak! İşte Mourinho’nun 11’i Fenerbahçe Avrupa’da sahne alacak! İşte Mourinho’nun 11’i
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