11 Şubat 2025, Salı
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Fenerbahçe'de Anderlecht maçı hazırlıkları başladı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.02.2025 15:11
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Fenerbahçe’de Anderlecht maçı hazırlıkları başladı

Fenerbahçe, 13 Şubat Perşembe günü sahasında Belçika temsilcisi RSC Anderlecht ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu ilk maçının hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman, salonda yapılan core çalışmalarıyla başladı.

Ardından sahada ısınma ve koordinasyon hareketleri yapan futbolcular, daha sonrasında ise pas çalışması yaptı. Günün antrenmanı, dar alanda oynanan çift kale maçlarla noktalandı.

Alanyaspor maçında ilk 11 başlayan ve 60 dakika üzerinde süre alan futbolcular rejenerasyon çalışması yaptı.

Sarı-lacivertliler, yarın yapacağı antrenman ile RSC Anderlecht maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

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Fenerbahçe’de Anderlecht maçı hazırlıkları başladı Fenerbahçe’de Anderlecht maçı hazırlıkları başladı Fenerbahçe’de Anderlecht maçı hazırlıkları başladı
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