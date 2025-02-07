Fenerbahçe'de Diego Carlos'a UEFA şoku! Liste dışı kaldı
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Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi için verdiği yeni listeye eklenen isimler belli oldu. Sarı-lacivertli ekipte UEFA Avrupa Ligi kadrosuna yeni transferlerden Anderson Talisca ve Milan Skriniar'ın yanı sıra Filip Kostic eklendi. Yeni transfer Brezilyalı stoper Diego Carlos ise liste dışı kaldı.
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'den dikkat çeken haberler gelmeye devam ediyor.
Sarı-lacivertliler son olarak UEFA listesine Anderson Talisca, Milan Skriniar ve Filip Kostic'i ekledi.
Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde play-off karşılaşmalarında Anderlech ile eşleşmişti. Sarı-lacivertliler ilk maçına 13 Şubat Perşembe saat 20.45'te çıkacak. Bu heyecanlı maç Kadıköy'de oynanacak.
Karşılaşmanın rövanşı ise 20 Şubat Perşembe saat 23.00'te yapılacak.