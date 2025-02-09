Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü sakatlandı
Süper Lig'in 23.haftasında Alanyaspor'a konuk olan Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü sakatlık yaşayarak oyuna devam edemedi.
Trendyol Süper Lig'in 23.haftasında Fenerbahçe, Alanyaspor'a konuk oldu. Sarı-lacivertliler maçın 9.dakikasında Çağlar Söyüncü sakatlık yaşadı.
Çağlar Söyüncü sakatlık sonrası oyuna devam edemedi. Çağlar'ın yerine 12.dakikada oyuna Sofyan Amrabat dahil oldu.
Fenerbahçe'de stoperde görev yapan Alexander Djiku, Diego Carlos ve Yusuf Akçiçek geçtiğimiz maçlarda sakatlanmıştı.
Bu sezon sarı-lacivertli formayla 28 maça çıkan milli stoper, 2.197 dakika sahada kaldı ve 2 gol kaydetti.