Fenerbahçe Corendon Alanyaspor maçının hazırlıklarına başladı

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, Erzurumspor FK maçına ilk 11'de başlayan ve 60 dakika üzerinde süre alan futbolcular için yenilenme programı uygulandı.

Salonda yapılan core çalışmasının ardından sahaya geçen diğer oyuncular ise ısınma ve koordinasyon hareketlerinin devamında iki gruba ayrılarak pas çalıştı. İdman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamlandı.

Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.