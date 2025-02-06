Fenerbahçe’de sakatlık şoku! Galatasaray maçında oynayamayacak

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Sarı-lacivertlilerden son olarak Erzurumspor FK ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında sakatlanan Diego Carlos, Alexander Djiku ve Yusuf Akçiçek için sakatlık açıklaması geldi.