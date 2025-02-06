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Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Galatasaray maçında oynayamayacak

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.02.2025 12:48 Güncelleme: 06.02.2025 12:49
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Fenerbahçe’de sakatlık şoku! Galatasaray maçında oynayamayacak

Fenerbahçe'de dün oynanan Erzurumspor FK maçında sakatlanan Diego Carlos, Alexander Djiku ve Yusuf Akçiçek'in son durumları belli oldu. Brezilyalı stoperin en az 4-6 hafta arası forma giyemeyeceği ve yaklaşık 18 gün sonra oynanacak Galatasaray maçında takımdan uzak kalacağı öğrenildi.

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Sarı-lacivertlilerden son olarak Erzurumspor FK ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında sakatlanan Diego Carlos, Alexander Djiku ve Yusuf Akçiçek için sakatlık açıklaması geldi.

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İŞTE FENERBAHÇE'DEN YAPILAN AÇIKLAMA:
Sağlık Durumu Bilgilendirme

Profesyonel Futbol A Takımımızın dün akşam Erzurumspor FK ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan oyuncularımızın Acıbadem Sağlık

Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan tetkikler neticesinde; Diego Carlos'ta sağ diz iç yan bağ, Alexander Djiku'da sağ uyluk arka adale, Yusuf Akçiçek'te ise sol diz yumuşak doku yaralanması tespit edilmiştir. Oyuncularımızın tedavisine başlanmıştır.

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SAHALARDAN NE KADAR SÜRE UZAK KALACAKLAR?
A Spor'da yer alan habere göre Diego Carlos 4-6 hafta, Djiku 2 hafta, Yusuf Akçiçek ise 1 hafta forma giyemeyecek.

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Fenerbahçe’de sakatlık şoku! Galatasaray maçında oynayamayacak Fenerbahçe’de sakatlık şoku! Galatasaray maçında oynayamayacak Fenerbahçe’de sakatlık şoku! Galatasaray maçında oynayamayacak
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