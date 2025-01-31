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Fenerbahçe Ognjen Mimovic'i resmen açıkladı

Yavuz Topal
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 31.01.2025 11:07 Güncelleme: 31.01.2025 14:49
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Fenerbahçe Ognjen Mimovic’i resmen açıkladı

Fenerbahçe, Kızılyıldız takımında forma giyen Ognjen Mimovic'i kadrosuna kattı. 20 yaşındaki genç yıldız sözleşmeye imza atmak üzere İstanbul'a geldi.

Fenerbahçe, Kızılyıldız takımında forma giyen Ognjen Mimovic'i kadrosuna kattı. Yıldız futbolcu İstanbul'a geldi.

Ognjen Mimovic (A Haber)Ognjen Mimovic (A Haber)

İşte resmi siteden yapılan açıklama:

Fenerbahçe Ognjen Mimovic’i resmen açıkladı

"Kulübümüz, Kızılyıldız takımında forma giyen Ognjen Mimovic'in transferi için kulübü ve oyuncunun kendisi ile prensip anlaşmasına varmıştır. Mimovic sağlık kontrolleri ve transferin tamamlanması için İstanbul'a davet edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

OGNJEN MİMOVİC

Ognjen Mimovic, 17 Ağustos 2004'te Sırbistan'da dünyaya geldi.

Sırbistanlı sağ bek, A takıma yükselmeden önce sırasıyla Metalac, Kızılyıldız, Graficar ve yeniden Kızılyıldız'ın altyapı takımlarında forma giydi.

OFK Belgrad takımına 2022-23 sezonunda bonservisi kiralanan Mimovic, 2023-24 sezonundan bu yana kariyerine Kızılyıldız formasıyla devam ediyor.

Sırbistan 21 Yaş Altı Milli Takımının formasını da giyen Mimovic, kariyerinde Sırbistan Süper Ligi, Sırbistan Kupası, Sırbistan 2. Ligi ve Sırbistan 19 Yaş Altı Ligi şampiyonlukları yaşadı.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi elemeleri ve lig aşamasının yanı sıra Sırbistan Süper Ligi'nde toplam 19 maçta forma giyen 20 yaşındaki futbolcu, 1 gol, 2 asistlik performans ortaya koydu.

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Fenerbahçe Ognjen Mimovic’i resmen açıkladı Fenerbahçe Ognjen Mimovic’i resmen açıkladı Fenerbahçe Ognjen Mimovic’i resmen açıkladı
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