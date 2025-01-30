Kanarya tur peşinde! Fenerbahçe kritik Midtjylland deplasmanında
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin son haftasında deplasmanda Midtjylland'a konuk olacak. Sarı-lacivertliler, ilk 24 içerisinde yer alarak play-off turuna yükselmek için sahaya çıkacak. Kritik maçta Osayi ve Amrabat cezaları nedeniyle forma giyemeyecek. İşte maçın muhtemel 11'leri...
UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında Fenerbahçe saat 23.00'te Danimarka temsilcisi Midtjylland ile deplasmanda karşılaşacak.
KANARYA 23.SIRADA
Organizasyonda bu yıl ilk kez oynanan lig aşamasında sarı-lacivertliler, 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle topladığı 9 puanla 23. sırada yer alıyor. Midtjylland ise 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 10 puanla 19. sırada bulunuyor. Fenerbahçe, 6 kez gruptan çıkmayı başardığı Avrupa Ligi'nde alacağı puanlarla yoluna devam etmek istiyor.
PLAY-OFF'A NASIL YÜKSELİRİZ?
Geride kalan 7 karşılaşmada 9 puan toplayan Jose Mourinho'nun öğrencileri, deplasmandan galibiyetle dönmesi durumunda 12 puanla üst tura yükselmeyi başaracak. Beraberlik durumunda 10 puanlı Ajax, PAOK, Real Sociedad, Midtjylland ve Elfsborg ile 9 puanlı Roma, Ferencvaros ve Beşiktaş'ın maçları sarı-lacivertlilerin sıralamasını etkileyecek. Tottenham'ın sahasında oynayacağı Elfsborg'u mağlup etmesi halinde, Fenerbahçe aynı averaja (-2) sahip rakibini geride bırakacak. Sarı-lacivertliler, Danimarka'da mağlubiyet yaşarsa diğer maçların sonuçlarına bakılacak.
AVRUPA KUPALARINDA 282. MAÇ
Fenerbahçe, Avrupa kupalarında bugüne kadar 281 kez boy gösterdi. Sarı-lacivertliler, bu süreçte 111 galibiyet alırken, 59 maçta da rakipleriyle berabere kaldı. 111 müsabakada ise yenildi. Kanarya, geride kalan karşılaşmalarda rakip fileleri 381 kez havalandırırken, kalesinde ise 400 gol gördü.
144 MAÇTA 62 GALİBİYET
Sarı-lacivertliler, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi isimleriyle düzenlenen organizasyonda 144. sınavına çıkacak. Kanarya, bu kulvarda oynadığı 143 mücadelede 62 galibiyet, 36 beraberlik ve 45 mağlubiyet aldı. Bu karşılaşmalarda 198 gole imza atan Fenerbahçe, 180 gol yedi.
DANİMARKA TAKIMLARI İLE 5. KEZ
Fenerbahçe, bugüne kadar Danimarka ekipleriyle 4 müsabakaya çıktı. 2006-2007 sezonunda UEFA Kupası'nda, Randers takımıyla karşılaşan sarı-lacivertliler 2 maçta da rakibini yenerek üst tura yükseldi. Geçtiğimiz sezon ise Nordsjaelland ile UEFA Konferans Ligi'nde aynı grupta yer aldı. Fenerbahçe İstanbul'da oynanan maçı kazanırken, deplasmanda mağlup oldu.
Midtjylland, bir Türk takımıyla ilk kez 2016 yılında karşılaştı. UEFA Avrupa Ligi Elemeleri'nde o zamanki ismiyle Osmanlıspor ile eşleşen kırmızı-siyahlılar, iki mücadeleyi de kaybetti.
AMRABAT VE OSAYİ-SAMUEL CEZALI
Sarı-lacivertlilerde Sofyan Amrabat ile Bright Osayi-Samuel, sarı kart cezası nedeniyle kadroda yer almayacak. Sakatlıkları bulunan Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao, Dominik Livakovic ve Mert Müldür'ün de tedavileri sürüyor.
DANİMARKA'DA ZİRVE PEŞİNDE
Midtjylland, Danimarka Süper Ligi'nde bu sezon 17 maça çıkarken, 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyetle topladığı 33 puanla averajla 2. sırada yer alıyor. Rakip filelere 31 gol gönderen kırmızı-siyahlılar, kalesinde ise 22 gol gördü. Danimarka'da lige aralık ayının ilk haftasında ara verilirken, Thomas Thomasberg'in öğrencileri son 2 resmi müsabakasını Avrupa Ligi'nde yaptı ve son maçında Ludogorets'i deplasmanda 2-0 mağlup etti. Midtjylland, Avrupa Ligi'nde evinde 3 maçta 4 puan topladı.
LUİS GODİNHO DÜDÜK ÇALACAK
Midtjylland ile Fenerbahçe arasında oynanacak müsabakada Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Luis Godinho düdük çalacak. Godinho'nun yardımcılıklarını Rui Teixeira ile Pedro Almeida yapacak. Maçın 4. hakemi ise Miguel Nogueira olacak. Karşılaşmanın VAR'da Portekizli Helder Malheiro yer alacak. AVAR'da da Fabio Oliveira Melo eşlik edecek.
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