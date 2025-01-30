Kanarya tur peşinde! Fenerbahçe kritik Midtjylland deplasmanında

Fenerbahçe'de kritik maç öncesi cezalı ve sakat oyuncular can sıkıyor (AA)



AMRABAT VE OSAYİ-SAMUEL CEZALI

Sarı-lacivertlilerde Sofyan Amrabat ile Bright Osayi-Samuel, sarı kart cezası nedeniyle kadroda yer almayacak. Sakatlıkları bulunan Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao, Dominik Livakovic ve Mert Müldür'ün de tedavileri sürüyor.

DANİMARKA'DA ZİRVE PEŞİNDE

Midtjylland, Danimarka Süper Ligi'nde bu sezon 17 maça çıkarken, 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyetle topladığı 33 puanla averajla 2. sırada yer alıyor. Rakip filelere 31 gol gönderen kırmızı-siyahlılar, kalesinde ise 22 gol gördü. Danimarka'da lige aralık ayının ilk haftasında ara verilirken, Thomas Thomasberg'in öğrencileri son 2 resmi müsabakasını Avrupa Ligi'nde yaptı ve son maçında Ludogorets'i deplasmanda 2-0 mağlup etti. Midtjylland, Avrupa Ligi'nde evinde 3 maçta 4 puan topladı.

LUİS GODİNHO DÜDÜK ÇALACAK

Midtjylland ile Fenerbahçe arasında oynanacak müsabakada Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Luis Godinho düdük çalacak. Godinho'nun yardımcılıklarını Rui Teixeira ile Pedro Almeida yapacak. Maçın 4. hakemi ise Miguel Nogueira olacak. Karşılaşmanın VAR'da Portekizli Helder Malheiro yer alacak. AVAR'da da Fabio Oliveira Melo eşlik edecek.