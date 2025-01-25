Fenerbahçe Süper Lig’de yarın Göztepe’yi ağırlayacak

Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.Ligde son 3 maçını kazanan Fenerbahçe, 20. haftada deplasmanda Adana Demirspor'u 4-0 ile geçti. Teknik direktör Jose Mourinho'nun ekibi, zirvedeki rakibi Galatasaray'ın puan kaybettiği haftayı galibiyetle tamamlayarak aradaki puan farkını 6'ya indirdi.UEFA Avrupa Ligi'nde ağırladığı Fransız ekibi Olimpik Lyon ile golsüz berabere kalan sarı-lacivertliler, Göztepe'yi mağlup ederek çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.Fenerbahçe'nin yeni transferi Brezilyalı stoper Diego Carlos, yarın ilk kez Kadıköy'e çıkacak.İngiltere'nin Aston Villa ekibinden kadroya katılan 31 yaşındaki savunmacı, maç öncesinde yeni takımıyla 2 idmanda yer aldı.Carlos, teknik direktör Mourinho'nun görev vermesi durumunda kadroda yer alacak.