Fenerbahçeli Samet Akaydin'in yeni adresi belli oldu
Fenerbahçe'nin Athletic Bilbao'ya karşı oynadığı maçta yaptığı hatayla gole yol açan ve tribünlerin tepkisini çeken Samet Akaydin Çaykur Rizespor ile anlaşmaya vardı. Bugün Rize'ye giderek Karadeniz temsilcisiyle 1,5 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.
Fenerbahçe'nin Athletic Bilbao ile oynadığı karşılaşmada gole sebebiyet veren hatası sonrası tribünlerin tepkisini çeken Samet Akaydin, sarı-lacivertlilerle yolları ayırıyor.
Samet Akaydin, Çaykur Rizespor ile anlaşmaya vardı. 30 yaşındaki stoperin bugün Rize'ye giderek Karadeniz ekibiyle 1.5 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.
Samet Akaydin, Fenerbahçe kariyerinde 41 maça çıktı. Milli futbolcu bu karşılaşmalarda 1 gollük skor katkısı verdi.