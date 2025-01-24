24 Ocak 2025, Cuma
Haberler Fenerbahçe Haberleri Fenerbahçeli Samet Akaydin'in yeni adresi belli oldu

Fenerbahçeli Samet Akaydin'in yeni adresi belli oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.01.2025 12:41 Güncelleme: 24.01.2025 12:42
ABONE OL
Fenerbahçeli Samet Akaydin’in yeni adresi belli oldu

Fenerbahçe'nin Athletic Bilbao'ya karşı oynadığı maçta yaptığı hatayla gole yol açan ve tribünlerin tepkisini çeken Samet Akaydin Çaykur Rizespor ile anlaşmaya vardı. Bugün Rize'ye giderek Karadeniz temsilcisiyle 1,5 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

Fenerbahçe'nin Athletic Bilbao ile oynadığı karşılaşmada gole sebebiyet veren hatası sonrası tribünlerin tepkisini çeken Samet Akaydin, sarı-lacivertlilerle yolları ayırıyor.

Samet Akaydin, Çaykur Rizespor ile anlaşmaya vardı. 30 yaşındaki stoperin bugün Rize'ye giderek Karadeniz ekibiyle 1.5 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

Samet Akaydin, Fenerbahçe kariyerinde 41 maça çıktı. Milli futbolcu bu karşılaşmalarda 1 gollük skor katkısı verdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Fenerbahçeli Samet Akaydin’in yeni adresi belli oldu Fenerbahçeli Samet Akaydin’in yeni adresi belli oldu Fenerbahçeli Samet Akaydin’in yeni adresi belli oldu
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör