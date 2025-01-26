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Fenerbahçe Kadıköy'de Göztepe'yi mağlup etti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.01.2025 15:40 Güncelleme: 26.01.2025 21:13
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Fenerbahçe Kadıköy’de Göztepe’yi mağlup etti

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Göztepe'yi konuk etti. Sarı-lacivertli ekip geriye düştüğü mücadeleyi 3-2'lik skorla kazanmayı başardı.

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Göztepe'yi 3-2 mağlup etti.

Fenerbahçe - Göztepe | Fotoğraf: AAFenerbahçe - Göztepe | Fotoğraf: AA

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

16. dakikada Göztepe etkili geldi. Ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Miroshi'nin pasında Romulo, geriden atağa katılan Tijanic'e pasını aktardı. Kale sahası önünde topla buluşan bu oyuncunun şutunda, meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.

25. dakikada Göztepe öne geçti. Fenerbahçe savunmasının uzaklaştırmak istediği topu Amrabat havalandırdı. Bu pozisyonda Romulo, topu penaltı noktasına hareketlenen Juan'a kafayla indirdi. Bu futbolcunun kale sahası önünden düzeltip yaptığı vuruşta top, kaleci İrfan Can Eğribayat'ın solundan filelere gitti: 0-1.

35. dakikada Göztepe ikinci gole yaklaştı. Sağ kanatta topla buluşan Dennis, rakibinden sıyrılıp son çizgiye inerek penaltı noktasına kesti. Çağlar'a çarpan top Djalma Silva'nın önünde kaldı. Bu oyuncu, müsait pozisyonda vuruşunu yaptı. Oğuz Aydın kaleye giden topa engel oldu.

45+7. dakikada savunmadan atılan uzun pasta topu kontrol eden Dzeko, savunmanın arkasına hareketlenen En-Nesyri'ye pasını aktardı. Bu futbolcunun ceza sahası sağ çaprazından şutunda, kaleci Lis gole engel oldu.

Müsabakanın ilk yarısı, Göztepe'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Fenerbahçe - GöztepeFenerbahçe - Göztepe

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

46. dakikada sol taraftan Saint Maximin'in ortasında önce Miroshi ardından Koray Günter'den seken top En-Nesyri'nin önüne düştü. Bu oyuncunun ceza sahası sağ çaprazından uzak direğe vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-1

53. dakikada sol taraftan Kostic'in kullandığı köşe vuruşunda penaltı noktası önünde iyi yükselen En-Nesyri'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1

Fenerbahçe - GöztepeFenerbahçe - Göztepe

55. dakikada orta alanda topla buluşan Fred pasını sağ taraftaki Oğuz Aydın'a aktardı. Oğuz, uzak mesafeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 3-1

73. dakikada sağ taraftan Szymanski'nin kullandığı serbest vuruşta ceza sahası sağ çaprazında yükselen Dzeko'nun kafa vuruşunda kaleci Lis meşin yuvarlağı kornere çeldi.

82. dakikada sol taraftan kullanılan serbest vuruşta savunmanın uzaklaştıramadığı topa Romulo ceza sahası sağ çaprazından yere sektirerek vuruşunu yaptı. Arka direkte yükselen Miroshi kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 3-2

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Fenerbahçe Kadıköy’de Göztepe’yi mağlup etti Fenerbahçe Kadıköy’de Göztepe’yi mağlup etti Fenerbahçe Kadıköy’de Göztepe’yi mağlup etti

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