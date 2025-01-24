Fenerbahçe Avrupa’da bir üst tura nasıl çıkar? Hesaplar iyice karıştı! Galatasaray sürprizi

Sarı-lacivertliler, Lyon karşısında 9 puana ulaşarak üst tur için umutlarını korudu. (DHA)

7 TAKIM ELENDİ

Lig aşamasında son maçlar öncesinde 7 ekibin elenmesi kesinleşti.

Rigas, Slavia Prag, Malmö, Ludogorets, Karabağ, Nice ve Dinamo Kiev, son hafta müsabakalarının ardından UEFA Avrupa Ligi'ne veda edecek.

İlk 24 sıra içinde yer almasa da şansları devam eden takım sayısı ise beş. Ligde 8 puanı bulunan Porto, 7'şer puanlı Twente ve Braga ile 6'şar puanı bulunan Hoffenheim ile Maccabi Tel Aviv'in matematiksel olarak şansları devam ediyor.

Bu ekiplerden Porto, son maçında sahasında Maccabi Tel Aviv'i konuk edecek. Twente ise evinde 9 puanı bulunan Beşiktaş'la karşılaşacak.

Braga, lider Lazio'yla sahasında, Hoffenheim ise 7. sırada bulunan Anderlecht ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Porto sahasında kazanması durumunda puanını 11'e yükseltecek. Twente evinde Beşiktaş'ı, Braga da sahasında Lazio'yu yenerse 10'ar puana yükselecek. Fenerbahçe'nin Danimarka'da kaybetmesi durumunda 3 takım da sarı-lacivertlileri puan olarak geride bırakacak.