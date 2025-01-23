Fenerbahçe’den Mert Müldür açıklaması

Fenerbahçe, sakatlık yaşayan milli futbolcu Mert Müldür'ün omzunun çıktığını duyurdu.



Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, omzundan sakatlanan milli futbolcunun yapılan kontrollerinin ardından tedavisine başlandığı belirtildi.



Athletic Bilbao maçında kırmızı kart gören Mert Müldür, bu akşam oynanacak Olimpik Lyon müsabakasının kadrosunda yer almıyordu.

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