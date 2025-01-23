Fenerbahçe transferi resmen açıkladı! 3.5 yıllık imzayı attı

Fenerbahçe, Aston Villa'dan Diego Carlos'u renklerine bağladığını resmen açıkladı. Brezilyalı stoper imzanın ardından görüşlerini paylaştı.

3.5 YILLIK İMZA

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Diego Carlos'un transferi için kulübü Aston Villa ve oyuncu ile anlaşma sağlamıştır. Brezilyalı stoper Diego Carlos, kendisini 3.5 yıllığına sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Diego Carlos'a 'ailemize hoş geldin' diyor; Fenerbahçemiz ile Sarı Lacivert nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

"BU KULÜP İÇİN ELİMDEN GELEN HER ŞEYİ YAPACAĞIM"

İmzanın ardından konuşan Diego Carlos, "Burada bulunduğum için çok mutluyum, bu kulüp için elimden gelen her şeyi yapacağım." dedi.