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Fenerbahçe'nin Avrupa'da rakibi Lyon! İşte muhtemel 11'ler

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.01.2025 09:20
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Fenerbahçe’nin Avrupa’da rakibi Lyon! İşte muhtemel 11’ler

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Fransa temsilcisi Olimpik Lyon karşısında taraftarının önünde 3 puan arıyor. Jose Mourinho'nun kritik mücadele öncesinde sahaya süreceği muhtemel 11 netleşti.

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak müsabakayı İtalya Futbol Federasyonundan Simone Sozza yönetecek. Sozza'nın yardımcılıklarını Alberto Tegoni ve Giorgio Peretti yapacak.

Lig aşamasında geride kalan 6 haftada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi sonucunda 8 puan toplayan Fenerbahçe, 21. sırada yer alıyor.

4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgiyle 13 puan toplayan Olimpik Lyon ise 4. sırada bulunuyor.

Fenerbahçe | Fotoğraf: AAFenerbahçe | Fotoğraf: AA

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayati Djiku, Çağlar Söyüncü, Yusuf Akçiçek, Osayi-Samuel, Fred, Amrabat, Szymanski, Tadic, En-Nesyri, Dzeko

Lyon: Lucas Perri, Maitland-Niles, Caleta-Car, Niakhate, Abner, Veretout, Matic, Tolisso, Cherki, Benrahma, Mikautadze

Fotoğraf: AAFotoğraf: AA

ARALARINDAKİ 4 MAÇI DA LYON KAZANDI

Fenerbahçe ve Lyon, daha önce 4 kez UEFA Şampiyonlar Ligi'nde karşı karşıya geldi.

2001-2002 sezonunda İstanbul'da oynanan maçı 1-0 kazanan Fransız ekibi, sahasında ise 3-1 galip gelmişti. İki ekip, 2004-2005 sezonunda da Şampiyonlar Ligi'nde aynı grupta yer aldı. Lyon, İstanbul'dan 3-1'lik galibiyetle ayrılırken sahasında ise 4-2 kazanmıştı.

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Fenerbahçe’nin Avrupa’da rakibi Lyon! İşte muhtemel 11’ler Fenerbahçe’nin Avrupa’da rakibi Lyon! İşte muhtemel 11’ler Fenerbahçe’nin Avrupa’da rakibi Lyon! İşte muhtemel 11’ler
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