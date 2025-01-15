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Fenerbahçe'de şok sakatlık! MR sonucu açıklandı: Yırtık ve kanama...

Yavuz Topal
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.01.2025 17:07 Güncelleme: 15.01.2025 17:10
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Fenerbahçe’de şok sakatlık! MR sonucu açıklandı: Yırtık ve kanama...

Fenerbahçe, Hırvat file bekçisi Dominik Livakovic'in Konyaspor maçının son dakikasında sakatlık yaşadığını açıkladı. Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada Livakovic'in MR görüntülemesinde sağ arka adalesinde yırtık ve kanama tespit edildiği duyuruldu.

Fenerbahçe'de Konyaspor maçında sakatlık geçiren Dominik Livakovic'in son durumuyla ilgili açıklama geldi. Sarı-lacivertliler Hırvat file bekçisinin MR görüntülenmesinde sağ arka adalesinde yırtık ve kanama tespit edildiğini duyurdu.

EN AZ 1 AY YOK
Livakovic'in sakatlık nedeniyle yaklaşık 1 ay forma giyemeyeceği öğrenildi.

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Fenerbahçe’de şok sakatlık! MR sonucu açıklandı: Yırtık ve kanama... Fenerbahçe’de şok sakatlık! MR sonucu açıklandı: Yırtık ve kanama... Fenerbahçe’de şok sakatlık! MR sonucu açıklandı: Yırtık ve kanama...
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