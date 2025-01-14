Fenerbahçe’ye Brezilyalı stoper! İmzaya gelecek

Real Betis - Eintracht Frankfurt maçı | 9 Mart 2022 (AFP)

İLK TAKVİYE DEFANSA

Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'nun oyun sistemini değiştirmesi ve üçlü stoper şablonuna geçmesiyle birlikte ilk takviyesini defans hattına yapmak isteyen sarı-lacivertli ekip; Lens'te forma giyen Danso için anlaşma sağlayamamasının ardından rotasını Almanya'ya çevirdi.

Eintracht Frankfurt forması giyen Brezilyalı stoper Lucas Silva Melo (Tuta) için devreye giren sarı-lacivertliler transfer için anlaşmaya vardı.