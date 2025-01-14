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Fenerbahçe'ye Brezilyalı stoper! İmzaya gelecek

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.01.2025 11:06 Güncelleme: 14.01.2025 11:08
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Fenerbahçe’ye Brezilyalı stoper! İmzaya gelecek

Süper Lig'de 42 puanla lider Galatasaray'ı takibini sürdüren Fenerbahçe, ara transfer dönemine hızlı başladı. Sarı-lacivertli ekip, Almanya'da forma giyen Brezilyalı stoper Lucas Silva Melo (Tuta) için kulübü Eintracht Frankfurt ile anlaşma sağladı. Brezilyalı yıldız ile sözleşme görüşmeleri başladı.

Süper Lig'de Konyaspor deplasmanına çıkan Fenerbahçe, sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrılırken puanını 42'ye yükseltti. Lider Galatasaray'ın 8 puan gerisinde takibi sürdüren sarı-lacivertli ekip ara transfer dönemine de hızlı başladı.

Real Betis - Eintracht Frankfurt maçı | 9 Mart 2022 (AFP)Real Betis - Eintracht Frankfurt maçı | 9 Mart 2022 (AFP)

İLK TAKVİYE DEFANSA
Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'nun oyun sistemini değiştirmesi ve üçlü stoper şablonuna geçmesiyle birlikte ilk takviyesini defans hattına yapmak isteyen sarı-lacivertli ekip; Lens'te forma giyen Danso için anlaşma sağlayamamasının ardından rotasını Almanya'ya çevirdi.

Eintracht Frankfurt forması giyen Brezilyalı stoper Lucas Silva Melo (Tuta) için devreye giren sarı-lacivertliler transfer için anlaşmaya vardı.

Lucas Silva Melo (Tuta) (AFP)Lucas Silva Melo (Tuta) (AFP)

SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ BAŞLADI
Alman ekibiyle anlaşan sarı-lacivertliler Lucas Silva Melo ile de masaya oturarak sözleşme görüşmelerine başladı. Sarı-lacivertlilerin transferi bir an önce bitirerek Brezilyalı stoperi hafta içi İstanbul'a getirmeyi planladığı ve ilk olarak Adana Demirspor maçında kadroya dahil etmeyi planladığı öğrenildi.

Eintracht Frankfurt - Wolfsburg (AFP)Eintracht Frankfurt - Wolfsburg (AFP)

LUCAS SILVA MELO KİMDİR?
Lucas Silva Melo (Tuta), Eintracht Frankfurt forması giyen Brezilyalı futbolcudur. 4 Temmuz 1999'da Brezilya'nın São Paulo kentinde doğan Tuta, defans oyuncusu olarak görev yapmaktadır. Futbol kariyerine São Paulo FC altyapısında başlamış ve ardından Eintracht Frankfurt'a transfer olmuştur.

Lucas Silva Melo (Tuta) (REUTERS)Lucas Silva Melo (Tuta) (REUTERS)

Lucas Silva Melo (Tuta), 2020 yılından beri Bundesliga ekibi Frankfurt'ta forma giymektedir. Kulüpteki istikrarlı performansıyla dikkat çeken oyuncu, özellikle savunma hattındaki sağlam duruşu ve hava toplarındaki başarısıyla tanınır. Ayrıca 2021-22 sezonunda Eintracht Frankfurt'un UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşamasında önemli katkıda bulunmuştur.

Lucas Silva Melo'nun piyasa değeri yaklaşık 15 milyon eurodur.

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