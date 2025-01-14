Fenerbahçe'ye Brezilyalı stoper! İmzaya gelecek
Süper Lig'de 42 puanla lider Galatasaray'ı takibini sürdüren Fenerbahçe, ara transfer dönemine hızlı başladı. Sarı-lacivertli ekip, Almanya'da forma giyen Brezilyalı stoper Lucas Silva Melo (Tuta) için kulübü Eintracht Frankfurt ile anlaşma sağladı. Brezilyalı yıldız ile sözleşme görüşmeleri başladı.
Süper Lig'de Konyaspor deplasmanına çıkan Fenerbahçe, sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrılırken puanını 42'ye yükseltti. Lider Galatasaray'ın 8 puan gerisinde takibi sürdüren sarı-lacivertli ekip ara transfer dönemine de hızlı başladı.
İLK TAKVİYE DEFANSA
Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'nun oyun sistemini değiştirmesi ve üçlü stoper şablonuna geçmesiyle birlikte ilk takviyesini defans hattına yapmak isteyen sarı-lacivertli ekip; Lens'te forma giyen Danso için anlaşma sağlayamamasının ardından rotasını Almanya'ya çevirdi.
Eintracht Frankfurt forması giyen Brezilyalı stoper Lucas Silva Melo (Tuta) için devreye giren sarı-lacivertliler transfer için anlaşmaya vardı.
SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ BAŞLADI
Alman ekibiyle anlaşan sarı-lacivertliler Lucas Silva Melo ile de masaya oturarak sözleşme görüşmelerine başladı. Sarı-lacivertlilerin transferi bir an önce bitirerek Brezilyalı stoperi hafta içi İstanbul'a getirmeyi planladığı ve ilk olarak Adana Demirspor maçında kadroya dahil etmeyi planladığı öğrenildi.
LUCAS SILVA MELO KİMDİR?
Lucas Silva Melo (Tuta), Eintracht Frankfurt forması giyen Brezilyalı futbolcudur. 4 Temmuz 1999'da Brezilya'nın São Paulo kentinde doğan Tuta, defans oyuncusu olarak görev yapmaktadır. Futbol kariyerine São Paulo FC altyapısında başlamış ve ardından Eintracht Frankfurt'a transfer olmuştur.
Lucas Silva Melo (Tuta), 2020 yılından beri Bundesliga ekibi Frankfurt'ta forma giymektedir. Kulüpteki istikrarlı performansıyla dikkat çeken oyuncu, özellikle savunma hattındaki sağlam duruşu ve hava toplarındaki başarısıyla tanınır. Ayrıca 2021-22 sezonunda Eintracht Frankfurt'un UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşamasında önemli katkıda bulunmuştur.
Lucas Silva Melo'nun piyasa değeri yaklaşık 15 milyon eurodur.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Türkiye’nin en uzun caddesi: Dünya listesinde zirvede!
- Bedelli askerlik yerleri 2025 e-Devlet sorgulama | MSB askerlik yerleri açıklandı mı?
- Kalp damarlarını pıhtı riskine karşı korumanın yollarını
- 14 Ocak 2025 iftar vakti: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerde akşam ezanı saat kaçta okunacak?
- Hamilelikte takviye alınır mı? Vitamin takviyeleri tehlike saçıyor!
- Tek dersten kalan belge alır mı? 1 dersi zayıf olana Takdir-Teşekkür belgesi verilir mi?
- Bedia Ener Öztep neden öldü, hastalığı neydi? Usta oyuncu Bedia Ener kimdir?
- Doğum ve çocuk yardımı ne kadar, kaç TL? 2025 1-2-3-4-5 çocuklu ailelere yardım ödemesi başvurusu nasıl yapılır?
- Meteoroloji hava durumu raporu 14 Ocak | Kış asıl şimdi geliyor: Kar yağışı o bölgeleri ansızın saracak!
- Edirne ve Kırklareli'nde bugün okul var mı? 14 Ocak Salı günü hangi illerde okullar tatil ilan edildi?
- Akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL? Benzin ve motorine zam gelecek mi? 13 Ocak güncel fiyatlar...
- Karne haftası devamsızlık yazılır mı? Okullarda son hafta yoklama alınır mı? 2025 ilkokul, ortaokul, lise...