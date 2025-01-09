Jose Mourinho'dan Galatasaray paylaşımı! "Umarım iyisindir"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray ile Başakşehir arasındaki Ziraat Türkiye Kupası maçına dair instagram hesabından bir paylaşım yaptı.

Mourinho, Başakşehir'in penaltı beklediği 25. dakikadaki Crespo - Abdülkerim pozisyonunu paylaştı.