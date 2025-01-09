09 Ocak 2025, Perşembe
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Jose Mourinho'dan Galatasaray paylaşımı! "Umarım iyisindir"

Yavuz Topal
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.01.2025 12:50
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Jose Mourinho’dan Galatasaray paylaşımı! Umarım iyisindir

Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho, dün akşam (8 Ocak 2025) oynanan Galatasaray - Başakşehir maçında yaşanan bir pozisyonla ilgili paylaşım yaptı. Abdülkerim Bardakcı ile Miguel Crespo arasında yaşanan pozisyonu paylaşan Mourinho, 'Sevgili Miguel Crespo, umarım iyisindir ve tekmeliklerin karbondandır.' ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray ile Başakşehir arasındaki Ziraat Türkiye Kupası maçına dair instagram hesabından bir paylaşım yaptı.

Mourinho, Başakşehir'in penaltı beklediği 25. dakikadaki Crespo - Abdülkerim pozisyonunu paylaştı.

Portekizli teknik adam, "Sevgili Miguel Crespo, umarım iyisindir ve tekmeliklerin karbondandır." ifadelerini kullandı.

İşte Mourinho'nun paylaşımı:
Jose Mourinho'nun Galatasaray - Başakşehir maçındaki pozisyonla ilgili paylaşımı (X)Jose Mourinho'nun Galatasaray - Başakşehir maçındaki pozisyonla ilgili paylaşımı (X)

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Jose Mourinho’dan Galatasaray paylaşımı! Umarım iyisindir Jose Mourinho’dan Galatasaray paylaşımı! Umarım iyisindir Jose Mourinho’dan Galatasaray paylaşımı! Umarım iyisindir
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