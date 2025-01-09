Jose Mourinho'dan Galatasaray paylaşımı! "Umarım iyisindir"
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Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho, dün akşam (8 Ocak 2025) oynanan Galatasaray - Başakşehir maçında yaşanan bir pozisyonla ilgili paylaşım yaptı. Abdülkerim Bardakcı ile Miguel Crespo arasında yaşanan pozisyonu paylaşan Mourinho, 'Sevgili Miguel Crespo, umarım iyisindir ve tekmeliklerin karbondandır.' ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray ile Başakşehir arasındaki Ziraat Türkiye Kupası maçına dair instagram hesabından bir paylaşım yaptı.
Mourinho, Başakşehir'in penaltı beklediği 25. dakikadaki Crespo - Abdülkerim pozisyonunu paylaştı.