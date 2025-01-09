Fenerbahçe ZTK'da Kasımpaşa deplasmanında!
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ilk maçında Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacak. Saat 20.30'da başlayacak mücadele, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak. İşte muhtemel 11'ler....
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşıyor.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Kadir Sağlam'ın yöneteceği müsabakada Anıl Usta ve Murat Ergin Gözütok yardımcı hakem olarak görev yapacak.
MUHTEMEL 11'LER
Kasımpaşa: Ali Emre Yanar, Berkay Muratoğlu, Taylan Utku Aydın, Yunus Emre Atakaya, Adnan Aktaş, Yaman Suakar, Dağhan Erdoğan, Beraat Doğan Yıldız, Emirhan Yiğit, Sarp Yavrucu, Sinan Alkaş
Fenerbahçe: Ertuğrul Çetin, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Yusuf Akçiçek, Levent Mercan, Amrabat, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Cengiz Ünder, Cenk Tosun
"KUPA" GÖRÜŞMELERİ SONUÇ VERDİ
Hem Kasımpaşa hem de Fenerbahçe, kupa müsabakaları öncesinde Türkiye Futbol Federasyonuna kupada yer almayacaklarına dair başvuru yapmış, yapılan görüşmelerin ardından Kasımpaşa maçlara çıkacağını belirtmişti.
Sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç'un yapmış olduğu açıklamalar neticesinde Fenerbahçe de Ziraat Türkiye Kupası'nda yer alacağı kesinleşti.
İki ekip, Ziraat Türkiye Kupası'nda bugüne dek bir kez karşılaştı.
2020-2021 sezonunda son 16 turunda eşleşen iki ekibin mücadelesinden Fenerbahçe 1-0'lık galibiyetle ayrılmıştı.