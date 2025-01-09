Fenerbahçe ZTK'da Kasımpaşa deplasmanında!

"KUPA" GÖRÜŞMELERİ SONUÇ VERDİ

Hem Kasımpaşa hem de Fenerbahçe, kupa müsabakaları öncesinde Türkiye Futbol Federasyonuna kupada yer almayacaklarına dair başvuru yapmış, yapılan görüşmelerin ardından Kasımpaşa maçlara çıkacağını belirtmişti.

Sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç'un yapmış olduğu açıklamalar neticesinde Fenerbahçe de Ziraat Türkiye Kupası'nda yer alacağı kesinleşti.

İki ekip, Ziraat Türkiye Kupası'nda bugüne dek bir kez karşılaştı.

2020-2021 sezonunda son 16 turunda eşleşen iki ekibin mücadelesinden Fenerbahçe 1-0'lık galibiyetle ayrılmıştı.