İrfan Can Kahveci 3 yıl daha Fenerbahçe’de! Sözleşmesi uzatıldı

Süper Lig'in 19'uncu haftasında yarın deplasmanda Konyaspor'a konuk olacak Fenerbahçe'de hem iç hem de dış transferde çalışmalar devam ediyor. Sarı-lacivertli ekip, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek milli futbolcu İrfan Can Kahveci ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

3 YIL DAHA FENERBAHÇE'DE

Fenerbahçe'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, "2020/21 sezonundan itibaren Çubuklu formamızı başarı ile terleten Futbol Takımımızın değerli oyuncularından İrfan Can Kahveci ile 3 yıllık daha sözleşme imzalanmıştır. Fenerbahçemizin hedefleri yolunda formamızın bir parçası olacağını memnuniyet ile duyurduğumuz oyuncumuza başarılarla dolu sezonlar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.