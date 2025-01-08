Fenerbahçe Türkiye Kupası’na katılacak! Başkan Ali Koç resmen açıkladı

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

İşte Ali Koç'un açıklamalarında öne çıkanlar:

"HAYAL KIRIKLIĞININ FARKINDAYIZ"

"2018'deki seçimde üç tane hedefimiz vardı. Bir kuraklık dönemi vardı. 4 senedir şampiyon olamamıştık. Nispeten boş tribünlere oynuyorduk. En kısa sürede mali bağımsızlığımız sağlamak ve Aziz Yıldırım'ında başlattığı dünyanın en başarılı spor kulübü vizyonumuzu devam ettirmekti. Ne yazık ki üç hedefimizden ikisinin dışında istediğimiz olmadı. Futbol amiral gemi. Diğer iki alanda yeterince karşılığı olmadığını gördük ve bunu da anlayışla karşılıyoruz. Camiamızı hayal kırıklığına uğrattımızın farkındayız."

BASINI SUÇLADI

"Bizim çok hatalarımız olmuş olabilir, her kulüp gibi. Özeleştiri yapmaktan hiçbir zaman çekinmedik. Son 10 yılda şampiyon olan takımların hiç mi hataları yoktu. Yönetimsel hiçbir eksiklikleri yok muydu. Herkes hatalarına rağmen şampiyon olursak biz ne hikmetse şampiyon olamadık. Bizi durduramayınca rakibimizi iteklediler. Basın, rakiplerimizin hata ve suçlarını bizimkiler kadar konuşmadı. Son 10 senedeki puan tablosunda bu seneyi saymazsak 1 puan fark var. Bizim şampiyonluğumuz yok G.Saray'ın 5 şampiyonluğu var. Rakamlar söz konusu Türk futboluysa gerçekleri yansıtmıyor. İzah edilmesi güç bir durum."

FENERBAHÇE TÜRKİYE KUPASI'NA KATILACAK MI?

Türkiye Kupası'na katılacağız.

Ayrıntılar geliyor...