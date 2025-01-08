Mourinho’ya 40 milyon euroluk müjde! Fenerbahçe’de transfer operasyonu

Fenerbahçe Talisca'yla birlikte 2 stoper ve 1 sol bek almayı planlıyor (AA)

Hem sol bek hem de stoperde görev yapan Jayden Oosterwolde'nin yanı sıra Rodrigo Becao'nun sezonu kapatmasıyla savunmanın göbeğinde büyük sıkıntı yaşayan sarı lacivertliler hem tecrübeli hem de daha sonra satılabilecek yaşta oyuncu arıyor.