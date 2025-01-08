Mourinho'ya 40 milyon euroluk müjde! Fenerbahçe'de transfer operasyonu
Süper Lig'de Galatasaray'ı takibini sürdüren Fenerbahçe, ara transfer döneminde elini hızlı tutmak istiyor. Bu doğrultuda Mourinho'dan aldığı raporla çalışmaları sürdüren sarı-lacivertli yönetim; transfere toplam 40 milyon euro bütçe ayırdı.
Süper Lig'de en son 2013-14 sezonunda şampiyonluk yaşayan Fenerbahçe, hasretine son vermek isterken; Galatasaray'ı takibine sürdürüyor. Devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı-lacivertli ekip şampiyonluk yarışında yeniden öne geçmek istiyor.
DEVRE ARASI 4 TRANSFER
Bu doğrultuda kolları sıvayan sarı-lacivertlilerde yönetim Mourinho ile transfer operasyonunu planladı. Hücum hattını Anderson Talisca ile güçlendirecek Fenerbahçe'de Talisca harici 2 stoper ve 1 de sol bek transferi de gündemde.
BÜTÇE 40 MİLYON EURO
Hürriyet'te yer alan habere göre Ali Koç başkanlığındaki Fenerbahçe yönetiminin 4 transfer için belirlediği bütçe ise 40 milyon Euro.
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