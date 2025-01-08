08 Ocak 2025, Çarşamba
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Mourinho'ya 40 milyon euroluk müjde! Fenerbahçe'de transfer operasyonu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.01.2025 10:16 Güncelleme: 08.01.2025 10:24
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Mourinho’ya 40 milyon euroluk müjde! Fenerbahçe’de transfer operasyonu

Süper Lig'de Galatasaray'ı takibini sürdüren Fenerbahçe, ara transfer döneminde elini hızlı tutmak istiyor. Bu doğrultuda Mourinho'dan aldığı raporla çalışmaları sürdüren sarı-lacivertli yönetim; transfere toplam 40 milyon euro bütçe ayırdı.

Süper Lig'de en son 2013-14 sezonunda şampiyonluk yaşayan Fenerbahçe, hasretine son vermek isterken; Galatasaray'ı takibine sürdürüyor. Devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı-lacivertli ekip şampiyonluk yarışında yeniden öne geçmek istiyor.

Jose Mourinho, Ali Koç yönetiminden en az 4 transfer istedi (AA)Jose Mourinho, Ali Koç yönetiminden en az 4 transfer istedi (AA)

DEVRE ARASI 4 TRANSFER
Bu doğrultuda kolları sıvayan sarı-lacivertlilerde yönetim Mourinho ile transfer operasyonunu planladı. Hücum hattını Anderson Talisca ile güçlendirecek Fenerbahçe'de Talisca harici 2 stoper ve 1 de sol bek transferi de gündemde.

Fenerbahçe'de transfer bütçesi 40 milyon euro olarak belirlendi (DHA)Fenerbahçe'de transfer bütçesi 40 milyon euro olarak belirlendi (DHA)

BÜTÇE 40 MİLYON EURO
Hürriyet'te yer alan habere göre Ali Koç başkanlığındaki Fenerbahçe yönetiminin 4 transfer için belirlediği bütçe ise 40 milyon Euro.

Fenerbahçe Talisca'yla birlikte 2 stoper ve 1 sol bek almayı planlıyor (AA)Fenerbahçe Talisca'yla birlikte 2 stoper ve 1 sol bek almayı planlıyor (AA)

Hem sol bek hem de stoperde görev yapan Jayden Oosterwolde'nin yanı sıra Rodrigo Becao'nun sezonu kapatmasıyla savunmanın göbeğinde büyük sıkıntı yaşayan sarı lacivertliler hem tecrübeli hem de daha sonra satılabilecek yaşta oyuncu arıyor.

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Mourinho’ya 40 milyon euroluk müjde! Fenerbahçe’de transfer operasyonu Mourinho’ya 40 milyon euroluk müjde! Fenerbahçe’de transfer operasyonu Mourinho’ya 40 milyon euroluk müjde! Fenerbahçe’de transfer operasyonu
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