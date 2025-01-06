Spor yazarlarından çarpıcı Fenerbahçe yorumu: Hem Mourinho hem Ali Koç’un başı dertte

Sarı lacivertliler bu galibiyetle Galatasaray ile puan farkını 8 olarak korudu (İHA)

AHMET ÇAKAR-FUTBOLU BİLMEDEN HAKEMLİK YAPIYORLAR

F.Bahçe'nin gazı iyice kaçmış… Maça baktığınızda belki 5-6 golle kazanabilecekleri bir oyun vardı. En-Nesyri iki tane attı ama en az 2-3 tane de kaçırdı. Fenerbahçe'de sorun, pozisyona girememek değil. Tempo, istek, takım boyu, top kayıpları… Bunların hepsini alt alta koyduğumuzda çok şeyi yitirmişler gibi oynuyorlar. İlk yarıda Fenerbahçe'nin attığı iki gol var. İkisi de Hatayspor'un ikramı. İlkinde sol bek topla debelendi, kaptırdı. Dzeko, En-Nesyri'nin önüne mükemmel bıraktı, gol geldi. Bu golden sonra konuk ekip –ki ligimizin en kötü takımlarından biri haline gelmiş, Fenerbahçe kalesine gitmeye başladı. Hataysporlu oyuncular giderken ne baskı var ne de başka bir şey… Atılan şut Levent'e çarpıp gol oldu. Devre berabere gidecekti ki uzatma dakikalarında yine Hatay çıkarken kaptırdı, ortayı Erce kısa yumrukladı, top kendi oyuncusuna çarpıp Fenerbahçe golü oldu. Fenerbahçe için işler çok kötü. Her kötü anda seyirci 'Yönetim istifa' diye bağırıyor. Bundan sonra ne yapabilirler, kestiremiyorum. Dzeko dışında da ne yaptığını bilen bir şeyler yapan bir oyuncu yok. Türk hakemleri için her maç acı çekiyoruz… Çok kötüler. Futbolu bilmeden hakemlik yapıyorlar. Verdikleri ve vermedikleri fauller skandal. Mesela Osayi rakip kalecinin tabanla eline vuruyor, sarı kart olması gerekirken hiçbir şey vermiyor. Aboubakar kafayla itiyor mu vuruyor mu tartışılır. Son dakikalarda verdiği penaltıda VAR daveti doğru. Dolayısıyla penaltı kararı da doğru.

BÜLENT TİMURLENK-EDİN DZEKO'YA ŞAPKA ÇIKARTILIR

Teknik direktörü olmayan 16 maçın 10'unu kaybetmiş ve İstanbul'a 5 cezalı oyuncusundan mahrum gelen Hatayspor'un ne kadar futbol oynayabileceğini tahmin etmek kolay, yeni yılın ilk maçında F.Bahçe'nin puan tablosuna karşı nasıl bir reaksiyon vereceği ise az buçuk soru işaretiydi. Galibiyetten daha çok oyun… Kağıt üzerinde 4-4-2 şeklinde okunabilecek dizilişi Mourinho, Levent'i sol stopere çekip Tadic'i iki santrforun arkasına atıp 3-4-1-2 olarak sahaya sürdü takımını. Sezon başı analizlerinde hızlı kanat oyuncusunun yokluğuna dem vuran Portekizli teknik adamın, sakat Maximin ve Oğuz dışında bu tarife uymayan İrfan Can ve Cengiz'i kulübede oturttuğunun altını çizmek lazım. Hatayspor savunması kalesinde gördüğü iki golü de topla çıkarken yediği baskı sonrasındaki basit hatalara borçlu. En-Nesyri fırsatçılığını iki pozisyonda gösterdi ancak ev sahibi takım adına maçın adamı kesinlikle Edin Dzeko. Bu yaşta bu mücadelesine şapka çıkartılır. Fred'in hücum bölgesine attığı paslardaki verimsizlik ve takımın Tadic'i sırtında taşıması, F.Bahçe'nin maç boyunca sete yerleşmesini önledi. İlk yarıdaki 23 orta da bir önceki gün G.Saray'ın 45 dakikada yaptığı 15 orta kadar oyunun defosu. Takım boyunu bu kadar uzun tutunca Hatay da beklenenden daha fazla topa sahip oldu. Tabelanın fişini çekmeden son 15 dakikaya girmek elbette büyük gerilim. Kafa atan Aboubakar neden kırmızı görmedi, hakeme sormak lazım. Kadıköy'de gerilim yüksek, takımın da böyle bir atmosferde sakin kalabilmesi mümkün değil. 3 puan dışında lig maratonunda 7 kurtarış yapan Erce dışında çok da hatırası olmayan bir 90 dakika…

EMRE BOL- BANA SOOOOR!

İlk yarıda 0.06 gol beklentisi olan takımdan gol yemek inanın ayıptır! Yönetimsiz, başkansız, hocasız, çok fazla eksiği olan hatta göğüs reklamı dahi alamayan, sahasında değil uzaklarda maç ve antrenman yapan bir takımdan...

Ya Fenerbahçe tribünlerine ne demeli? Bazı taraftarcıklar, "Ali Koç istifa diyebilmek için" takımın gol yemesini bekliyorlar! Ne yazık...

Ne acınası... Aslında maçın başında çalan rahmetli Ferdi babanın, "Bana sor, mutsuzluğu bana sor" şarkısı Fenerbahçe taraftarının bir özeti!

Oysa Fenerbahçeli olmak mutluluğun tarifidir. Bizler Fenerbahçe'yi sadece şampiyon olsun diye sevmedik.

Öte yandan...

Fenerbahçe forması sorumluluk almayı gerektirir. Bunu başta Levent Mercan olmak üzere 7 oyuncuya daha söylüyorum. Sizin yaptığınız geri ve yan pasları herkes yapıyor!

Mourinho yine bütün planını sol kanatta Kostiç'in yapacağı ortalarla girilecek pozisyonlar üzerine kurmuş. Aslında bu planın işlediğini söyleyebiliriz. Lakin sağ kanatta Tadiç inanılmaz etkisizdi.

Merkezden de gerekli destek verilmeyince, Hatayspor gibi ligin zayıf takımlarından birine bile gerekli sayıda pozisyona girilemedi.

Sevgili dostlar; sezon başından bu yana söylediğim bir şey var.

Fenerbahçe oyuncu ve oyun kalitesini 2-3 tık yukarı çıkarmalı diye... Bunun yanında taraftar kalitesini de eski hale getirmeli!

Kulüp siyaseti inanılmaz derecede takıma sirayet ediyor. Mourinho gibi zeki bir adamın sezonun ilk yarısına gelindiğinde bazı şeyleri fark etmesi şart.

Yoksa zor...