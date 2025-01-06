Fenerbahçe’den hakemlere tepki: İflas etti

Fenerbahçe - Hatayspor (5 Ocak 2025 - AA)



ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI TRANSFER ÇALIŞMALARI

Acun Ilıcalı, takımın güçlenmesi için transfer çalışmaları yaptıklarını dile getirdi.



Fenerbahçe'nin liderle arasındaki 8 olan puan farkın sezonun kalan bölümünde kapanacağını öngören Ilıcalı, "20 maç var. 20 maçın olduğu bir ligde puan farkı kapanır ama önce adaletin sağlanması lazım. İki takım adil şartlarda mücadele etsin ondan sonra görelim bakalım fark kapanıyor mu kapanmıyor mu? Bu arada biz de takımımızın gücünü artırmak için iyi transferler yapacağız. Bu puan farkı Türkiye'de daha önce defalarca kapanmış bir fark. Ama bir adalet olsun, bizi öyle eleştirin. Biz hata yapmayan insanlar değiliz. 2 takım adil mücadele etsin, bizi sonra eleştirin. Karşı tarafın koluna 20 kilo takıp 'Niye senden daha ağır' demeyin sonra." dedi.



Ziraat Türkiye Kupası'na katılımının yönetim kurulu toplantısında değerlendirileceğini aktaran Ilıcalı, yabancı hakem konusuyla ilgili de şöyle konuştu: "Eğer yetkililer 'Bu hakemlerle bu ligde yürü' diyorlarsa bir şey diyemem. Ama biz yabancı hakem istiyoruz. Hata yaparlarsa da bir tarafa yakın hatalar yapılmasın. Geçen hafta Torreira'nın aynı pozisyonunda hemen penaltı çalınıyor. Niye bu takım 2,5 yıldır sahasında kırmızı kart görmüyor? Neden önemli maçlarda kimse cezalı duruma düşmüyor? Bütün bunlar tesadüf mü? Bunu sorunca da 'Acun sen lisede kopya çekmiştin' diye garip şeyler duyuyoruz. Seviye bu boyutta. Biz haksızlık var diyoruz, yöneticileri çıkıp benim hakkımda atıp tutuyor. Ne diyecekler ki '2,5 yılda 15 kırmızı kartımız verilmedi, tesadüf' derler, başka bir şey diyemezler ki."