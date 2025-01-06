06 Ocak 2025, Pazartesi
Haberler Fenerbahçe Haberleri Fenerbahçe'ye 18 milyon euroluk yıldız! İtalya'dan stoper takviyesi

Fenerbahçe'ye 18 milyon euroluk yıldız! İtalya'dan stoper takviyesi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.01.2025 15:39
ABONE OL
Fenerbahçe’ye 18 milyon euroluk yıldız! İtalya’dan stoper takviyesi

Fenerbahçe'de ara transfer dönemi yaklaşırken planlamalar tam gaz devam ediyor. Sarı-lacivertliler bu noktada rotayı İtalya'ya kırarak sürpriz bir ismi gündemine aldı. İşte detaylar...

Ocak transferinde kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe yeni stoperini İtalya'da buldu.

18 milyon euro piyasa değeri bulunan yıldız oyuncu için girişimler başladı.

Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Acun Ilıcalı (AA)Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Acun Ilıcalı (AA)

ACUN ILICALI: ÖNEMLİ TRANSFERLER YAPACAĞIZ

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Atakaş Hatayspor maçının ardından açıklamalarda bulunmuştu. Transfere dair konuşan Ilıcalı, "Biz transfer yapacağız. Önemli transferler yapacağız. Kadromuzu güçlendireceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho (AA)Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho (AA)

FENERBAHÇE'DE ÖNCELİK STOPER

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Becao ve Oosterwolde'nin sezonu kapatmasının ardından ara transferde önce savunmaya takviye istedi.

Jaka Bijol (EPA)Jaka Bijol (EPA)

JAKA BIJOL İÇİN ŞARTLAR SORULDU

Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe, stoper transferi için İtalya'da Udinese forması giyen Sloven oyuncu Jaka Bijol'un durumunu ve şartlarını sordu.

Jaka Bijol (EPA)Jaka Bijol (EPA)

PİYASA DEĞERİ 18 MİLYON EURO

Bu sezon Udinese formasıyla tüm kulvarlarda toplamda 20 karşılaşmada görev yapan Jaka Bijol, 2 gol atıp 2 asist yaptı. Transfermarkt verilerine göre Jaka Bijol'ün güncel piyasa değeri 18 milyon euro.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Fenerbahçe’ye 18 milyon euroluk yıldız! İtalya’dan stoper takviyesi Fenerbahçe’ye 18 milyon euroluk yıldız! İtalya’dan stoper takviyesi Fenerbahçe’ye 18 milyon euroluk yıldız! İtalya’dan stoper takviyesi
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör