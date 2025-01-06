Fenerbahçe’ye 18 milyon euroluk yıldız! İtalya’dan stoper takviyesi

Jaka Bijol (EPA)

PİYASA DEĞERİ 18 MİLYON EURO

Bu sezon Udinese formasıyla tüm kulvarlarda toplamda 20 karşılaşmada görev yapan Jaka Bijol, 2 gol atıp 2 asist yaptı. Transfermarkt verilerine göre Jaka Bijol'ün güncel piyasa değeri 18 milyon euro.