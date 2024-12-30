Fenerbahçe'ye Talisca'dan şok haber! Transferde engel çıktı
Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe'de devre arası transfer döneminin en önemli hedefi olarak görülen Anderson Talisca'dan kötü haber geldi. Brezilyalı yıldızın forma giydiği Al-Nassr'ın CEO'su transfer süreciyle ilgili açıklamalarda bulunurken, Talisca'nın alacakları nedeniyle transfere sıcak bakmadığını söyledi.
Ligde Galatasaray'ın 8 puan gerisinde kalan Fenerbahçe, ligin ikinci yarısında şampiyonluk iddiasını sürdürebilmek için ara transfer döneminde çalışmalara başladı. Bu doğrultuda en önemli hedef olarak eski Beşiktaşlı Anderson Talisca'yı belirleyen sarı-lacivertli yönetim kesenin ağzını açmıştı. Suudi kulübü Al-Nassr'la görüşmeleri yoğunlaştıran Fenerbahçe, anlaşma noktasına gelirken Brezilyalı futbolcudan gelen kötü bir haberle sarsıldı.
İMZA ATMASI BEKLENİYORDU
Talisca'nın önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelip Fenerbahçe'ye imza atacağı iddiası gündemdeyken Al Nassr CEO'sundan konuyla ilgili beklenmedik bir açıklama geldi. Suudi Arabistan'da yayın hayatını sürdüren Okaz'a konuşan Al-Nassr'ın CEO'su Majed Al-Jumaan, Talisca ve Mane'ye teklifler geldiğini duyurdu.
ALACAKLARI SORUN OLDU
Al-Nassr'ın CEO'su Majed Al-Jumaan, Talisca ve Mane için gelen tekliflerin beklentilerin altında kaldığını ve Talisca'nın kulüpten alacakları olduğu sebebiyle transfer olmak istemediğini açıkladı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Meteoroloji 30 Aralık hava durumu raporu | İstanbul'a lapa lapa kar yağacak: Tarih verildi, resmen geliyor!
- Sağlık Bakanlığı 120. Dönem DHY kura CANLI İZLE! 120. Dönem DHY kura çekimi saat kaçta, sonuçlar açıklandı mı?
- Yarın okul var mı, yok mu? 30 Aralık Pazartesi hangi illerde okullar tatil edildi? MEB-Valilik...
- Uzman öğretmenlik eğitimi ne zaman? MEB uzman öğretmen sertifikası nasıl alınır?
- Yılbaşı tatili kaç gün sürecek? 1 Ocak resmi tatil mi, yarım gün mü?
- SGK-SSK, BAĞ-KUR, 4A, 4B'den erken emekli olun! 49-50-54-56 yaşında prim, gün FORMÜLLERİ
- Milli Piyango Online yılbaşı çelişi ne zaman, saat kaçta? MPİ 2025 çekilişi büyük ödül ne kadar, kaç TL?
- Beşiktaş Başkanlık seçimi bitti mi, kim kazandı? Beşiktaş'ın yeni başkanı kim oldu? Hüseyin Yücel, Serdal Adalı...
- Plastik poşete zam mı geldi, ne kadar oldu? 2025 Zamlı plastik poşet fiyatları ne zaman geçerli olacak?
- Milli Piyango 2025 sonuçları nereden öğrenilir? Milli Piyango Online sonuç sorgulama ekranı...
- Yılbaşında ulaşım bedava mı? 31 Aralık ve 1 Ocak'ta ulaşım ücretsiz mi? İETT, metro, metrobüs, MARMARAY...
- Narin neden öldürüldü? Narin Güran davasında kim ne kadar, kaç yıl ceza aldı? Abi, Anne, Amca, Nevzat Bahtiyar...