Fenerbahçe’ye Talisca’dan şok haber! Transferde engel çıktı

Fenerbahçe'nin Talisca ile anlaştığı ve imzanın an meselesi olduğu iddia edilmişti (Reuters)

İMZA ATMASI BEKLENİYORDU

Talisca'nın önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelip Fenerbahçe'ye imza atacağı iddiası gündemdeyken Al Nassr CEO'sundan konuyla ilgili beklenmedik bir açıklama geldi. Suudi Arabistan'da yayın hayatını sürdüren Okaz'a konuşan Al-Nassr'ın CEO'su Majed Al-Jumaan, Talisca ve Mane'ye teklifler geldiğini duyurdu.