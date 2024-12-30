30 Aralık 2024, Pazartesi
Haberler Fenerbahçe Haberleri Fenerbahçe'ye Talisca'dan şok haber! Transferde engel çıktı

Fenerbahçe'ye Talisca'dan şok haber! Transferde engel çıktı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.12.2024 06:56 Güncelleme: 30.12.2024 06:58
ABONE OL
Fenerbahçe’ye Talisca’dan şok haber! Transferde engel çıktı

Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe'de devre arası transfer döneminin en önemli hedefi olarak görülen Anderson Talisca'dan kötü haber geldi. Brezilyalı yıldızın forma giydiği Al-Nassr'ın CEO'su transfer süreciyle ilgili açıklamalarda bulunurken, Talisca'nın alacakları nedeniyle transfere sıcak bakmadığını söyledi.

Ligde Galatasaray'ın 8 puan gerisinde kalan Fenerbahçe, ligin ikinci yarısında şampiyonluk iddiasını sürdürebilmek için ara transfer döneminde çalışmalara başladı. Bu doğrultuda en önemli hedef olarak eski Beşiktaşlı Anderson Talisca'yı belirleyen sarı-lacivertli yönetim kesenin ağzını açmıştı. Suudi kulübü Al-Nassr'la görüşmeleri yoğunlaştıran Fenerbahçe, anlaşma noktasına gelirken Brezilyalı futbolcudan gelen kötü bir haberle sarsıldı.

Fenerbahçe'nin Talisca ile anlaştığı ve imzanın an meselesi olduğu iddia edilmişti (Reuters)Fenerbahçe'nin Talisca ile anlaştığı ve imzanın an meselesi olduğu iddia edilmişti (Reuters)

İMZA ATMASI BEKLENİYORDU
Talisca'nın önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelip Fenerbahçe'ye imza atacağı iddiası gündemdeyken Al Nassr CEO'sundan konuyla ilgili beklenmedik bir açıklama geldi. Suudi Arabistan'da yayın hayatını sürdüren Okaz'a konuşan Al-Nassr'ın CEO'su Majed Al-Jumaan, Talisca ve Mane'ye teklifler geldiğini duyurdu.

Talisca, Ronaldo ile birlikte Suudi kulübü Al-Nassr'da forma giyiyor (Reuters)Talisca, Ronaldo ile birlikte Suudi kulübü Al-Nassr'da forma giyiyor (Reuters)

ALACAKLARI SORUN OLDU
Al-Nassr'ın CEO'su Majed Al-Jumaan, Talisca ve Mane için gelen tekliflerin beklentilerin altında kaldığını ve Talisca'nın kulüpten alacakları olduğu sebebiyle transfer olmak istemediğini açıkladı.

Talisca'nın alacakları nedeniyle Al-Nassr'la sorun yaşadığı öğrenildi (AFP)Talisca'nın alacakları nedeniyle Al-Nassr'la sorun yaşadığı öğrenildi (AFP)

KULÜP İLE ANLAŞMAZLIK YAŞIYOR
Öte yandan Al-Nassr'daki görevine henüz başlamayan CEO Majed Al-Jamaan'ın ifadelerinin ve Arap medyasında çıkan haberlerin sebebinin Anderson Talisca ve menajerinin Suudi ekibiyle yaşadığı anlaşmazlıklar olduğu iddia edildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Fenerbahçe’ye Talisca’dan şok haber! Transferde engel çıktı Fenerbahçe’ye Talisca’dan şok haber! Transferde engel çıktı Fenerbahçe’ye Talisca’dan şok haber! Transferde engel çıktı
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör