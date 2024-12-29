Fenerbahçe Beko Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket’i farklı yendi

Fenerbahçe Beko: 91 - Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: 72

Mücadeleye Fenerbahçe Beko, boyalı alandan bulduğu basketlerle başladı. Sarı-lacivertliler, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket önünde 4. dakikayı 9-4 üstün geçti. Denizli ekibi, Bleijenbergh ile üç sayı çizgisinin gerisinden isabetli atışlar bulsa da rakibini savunmada durdurmakta güçlük yaşadı. Kenardan oyuna dahil olan oyuncularının da skor desteğiyle sarı-lacivertliler, ilk çeyreği 23-19 önde bitirdi.

İkinci periyodun ilk bölümü karşılıklı basketlerle geçildi. Sarı-lacivertli takım, Hall'un pota altından kaydettiği basketle 15. dakikada farkı çift hanelere taşıdı: 37-26. Boyalı alanı Cook ile etkili kullanan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, 17. dakikada farkı 6 sayıya (39-33) indirdi. Fenerbahçe Beko, ilk yarının son anlarında hücumda yakaladığı tempoyla üst üste basketler bularak soyunma odasına 11 sayılık avantajla girdi: 48-37.

Devrenin ardından ikinci yarı da tempolu bir oyunla başladı. Sarı-lacivertli takım, farkı bir ara 14 sayıya (56-42) çıkarsa da üst üste top kayıpları yaptı. Hücumda McLemore ve Cook ile basketler bularak oyuna ortak olan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, 29. dakikada yeniden farkı 6 sayıya indirdi: 62-56. Fenerbahçe Beko, skor üstünlüğünü koruyarak final periyoduna 65-58 önde gitti.