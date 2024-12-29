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Fenerbahçe'de Hatayspor maçı hazırlıkları sürüyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.12.2024 15:06
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Fenerbahçe’de Hatayspor maçı hazırlıkları sürüyor

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan core çalışmasıyla başladı.

Sahada ısınma ve koordinasyon çalışmaları yapan futbolcular, pas çalışmaları ve dar alanda yapılan çift kale maçların ardından bireysel çalışmalarla antrenmanı tamamladı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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Fenerbahçe’de Hatayspor maçı hazırlıkları sürüyor Fenerbahçe’de Hatayspor maçı hazırlıkları sürüyor Fenerbahçe’de Hatayspor maçı hazırlıkları sürüyor

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