Fenerbahçe’de kadro dışılar yolda! Mourinho biletlerini kesecek

Fenerbahçe'de yönetim Mourinho'ya tam destek kararı aldı (AA)

MOURINHO'YA TAM DESTEK

Eyüp beraberliği sonrası bir durum toplantısı yapan Fenerbahçe Yönetimi, Jose Mourinho'yla yolların ayrılma ihtimalini masaya yatırmadı. Aksine zirveden Portekizli hocaya tam destek kararı çıktı. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, sıkıyönetim kararı alan sarı lacivertlilerde uygulama tatil dönüşü başlayacak. İzin sonrası Samandıra'da teknik heyet ve futbolcularla bir araya gelecek yönetim, takıma tek patronun Mourinho olduğunu hatırlatacak.