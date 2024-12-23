Fenerbahçe'de kadro dışılar yolda! Mourinho biletlerini kesecek
Süper Lig'in 17. haftasında Eyüpspor'un konuğu olan Fenerbahçe'de yaşanan puan kaybı bardağı taşırdı. Lider Galatasaray'ın 8 puan gerisine düşen sarı-lacivertlilerde Mourinho'nun bazı isimlere çok öfkeli olduğu ve kadro dışı kararlarının gündemde olduğu öğrenildi.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında karşılaştığı Eyüpspor ile 1-1 berabere kaldı. Sarı lacivertliler yaşadığı kritik puan kaybıyla birlikte zirvede 8 puan geriye düşmüş oldu.
MOURINHO'YA TAM DESTEK
Eyüp beraberliği sonrası bir durum toplantısı yapan Fenerbahçe Yönetimi, Jose Mourinho'yla yolların ayrılma ihtimalini masaya yatırmadı. Aksine zirveden Portekizli hocaya tam destek kararı çıktı. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, sıkıyönetim kararı alan sarı lacivertlilerde uygulama tatil dönüşü başlayacak. İzin sonrası Samandıra'da teknik heyet ve futbolcularla bir araya gelecek yönetim, takıma tek patronun Mourinho olduğunu hatırlatacak.
KADRO DIŞI KARARLARI YOLDA
Yönetim bundan sonra yeterli performansı gösteremeyenlere ceza uygulanacağını tebliğ edecek. Fenerbahçe'de artık kimsenin gözünün yaşına bakılmayacak. Sadece yüksek performans gösterenler, sahada savaşanlara forma giyecek.
MOURINHO BİLETLERİNİ KESECEK
Eyüp maçı öncesi sert uyarılarda bulunduğu oyuncularını karşılaşma sonrası da eleştiren Jose Mourinho'nun takım disiplinine uymayan, isteksiz oynayan isimlere görev vermeyeceği sarı lacivertlilerde kadro dışı kararlarının da gündeme gelebileceği öğrenildi. Yöneticilerin Samandıra'yı düzenli ziyaret edeceği, hata yapan kim olursa olsun ceza verileceği belirtiliyor.