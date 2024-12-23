Fenerbahçe’de Anderson Talisca transferinde mutlu son! İşte bonservisi ve maaşı

Anderson Talisca (AA)

Fenerbahçe bu sezon Talisca'nın yıllık 12 milyon Euro maaşının yarısını yani 6 milyon Euro'yu ödeyecek. Ayrıca, oyuncunun sözleşmesinde 5 milyon Euro'luk bir satın alma opsiyonu bulunacak. Sezon sonunda Talisca ile 3 yıllık yeni bir sözleşme yapılacak.