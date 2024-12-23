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Fenerbahçe'de Anderson Talisca transferinde mutlu son! İşte bonservisi ve maaşı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.12.2024 13:10 Güncelleme: 23.12.2024 13:16
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Fenerbahçe’de Anderson Talisca transferinde mutlu son! İşte bonservisi ve maaşı

Fenerbahçe, Anderson Talisca'nın transferinde mutlu sona yaklaştı. Al-Nassr'dan transfer edilen Brezilyalı oyuncu için Fenerbahçe, maaşının yarısını, yani 6 milyon Euro’yu ödeyecek. Ayrıca, oyuncu için 5 milyon Euro’luk satın alma opsiyonu bulunacak. Sezon sonunda Talisca ile 3 yıllık sözleşme yapılacak.

Fenerbahçe, uzun süredir transfer gündeminde yer alan Anderson Talisca'nın transferinde sona ulaşıldı.

Anderson Talisca (AA)Anderson Talisca (AA)

Sebastian Szymański'nin düşük performansının ardından Fenerbahçe yönetimi, yeni bir 10 numara arayışına girerken tüm gözler Talisca'ya çevrildi. Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın liderliğinde yürütülen görüşmelerde, oyuncu ile anlaşma sağlandı.

Anderson Talisca (AA)Anderson Talisca (AA)

Fenerbahçe bu sezon Talisca'nın yıllık 12 milyon Euro maaşının yarısını yani 6 milyon Euro'yu ödeyecek. Ayrıca, oyuncunun sözleşmesinde 5 milyon Euro'luk bir satın alma opsiyonu bulunacak. Sezon sonunda Talisca ile 3 yıllık yeni bir sözleşme yapılacak.

Anderson Talisca (AA)Anderson Talisca (AA)

Brezilyalı oyuncu, daha önce Beşiktaş ile şampiyonluk yaşamış, bu sezon Al-Nassr formasıyla 19 maçta 8 gol atmıştı. Kariyerinde Guangzhou FC, Beşiktaş, Benfica ve Bahia gibi kulüplerde de forma giyen Talisca, toplamda 365 maçta 176 gol ve 43 asistlik bir performans sergiledi.

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