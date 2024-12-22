Jose Mourinho ameliyat olacak
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, yarın safra kesesi operasyonu geçirecek. Tecrübeli teknik adam yarın yapılacak operasyonun ardından 27 Aralık Cuma günü gerçekleştirilecek antrenmanda takımın başında yer alacak.
Trendyol Süper Lig'e verilen aranın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho sağlık sorunu nedeniyle yurt dışına gitti.
Mourinho'nun safra kesesi problemi nedeniyle operasyon geçireceği belirtildi.
Portekizli çalıştırıcı yarın yapılacak operasyonun ardından 27 Aralık Cuma günü gerçekleştirilecek antrenmanda takımın başında yer alacak.