İstanbul’da kritik maç! İşte Eyüpspor - Fenerbahçe maçı muhtemel 11’leri

Lider Galatasaray'ın ardından ikinci sırada yer alan Fenerbahce, Super Lig'in 17'nci haftasında bugun İkas Eyupspor'la karşılaşacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki mücadele saat 20.00'de başlayacak. Hedef; İlk yarının son macında sahadan üç puanla ayrılmak. Teknik direktor Jose Mourinho da bu zorlu mucadele oncesinde oğrencileriyle yaptığı toplantıda galibiyet vurgusu yaptı ve "Eyüp ligin iyi takımlarından bir tanesi. Ama biz daha iyi bir takımız ve sizden ilk yarının son maçında galibiyet istiyorum" dedi. Lige bu sezon yukselen Eyüp, 26 puanla dorduncu sırada yer alıyor. Fenerbahce ise 35 puanda bulunuyor.