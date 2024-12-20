İstanbul'da kritik maç! İşte Eyüpspor - Fenerbahçe maçı muhtemel 11'leri
Süper Lig'de 17. hafta heyecanı bugün oynanacak Eyüpspor - Fenerbahçe maçıyla start alıyor. Devre arası öncesi son karşılaşma olan mücadelede Fenerbahçe kazanarak Galatasaray'la olan puan farkını azaltmak istiyor. Eyüpspor ise 3 puanı cebine koyarak ligde ilk 4 içinde kalma peşinde. Zorlu maç öncesi Oosterwolde, Becao, Oğuz Aydın ve Livakovic gibi isimlerden yoksun Mourinho kafasındaki 11'i belirledi. Arda Turan'lı Eyüpspor'da ise kaleci Berke Özer'in durumu maç saatinde belli olacak.
Lider Galatasaray'ın ardından ikinci sırada yer alan Fenerbahce, Super Lig'in 17'nci haftasında bugun İkas Eyupspor'la karşılaşacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki mücadele saat 20.00'de başlayacak. Hedef; İlk yarının son macında sahadan üç puanla ayrılmak. Teknik direktor Jose Mourinho da bu zorlu mucadele oncesinde oğrencileriyle yaptığı toplantıda galibiyet vurgusu yaptı ve "Eyüp ligin iyi takımlarından bir tanesi. Ama biz daha iyi bir takımız ve sizden ilk yarının son maçında galibiyet istiyorum" dedi. Lige bu sezon yukselen Eyüp, 26 puanla dorduncu sırada yer alıyor. Fenerbahce ise 35 puanda bulunuyor.
STOPERDE DJIKU - ÇAĞLAR İKİLİSİ
Fenerbahçe teknik direktoru Jose Mourinho, sarı kart cezası biten Alexander Djiku'yu Eyupspor'a karşı ilk 11'de sahaya surecek. Samet Akaydin'i tepkilerden korumak icin kadroya almayı duşunmeyen Mourinho, Rodrigo Becao'nun da sakatlığı sebebiyle savunmada Djiku-Cağlar Soyuncu ikilisine şans verecek.
FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK VAR
Fenerbahçe, Eyüp karşısında 4 futbolcusundan faydalanamayacak. Sezonu kapatan Jayden Oosterwolde'nin yanı sıra RAMS Başakşehir mucadelesinde sakatlanan Becao, Livakovic ve Oğuz Aydın takımdaki yerlerini alamayacak. Mert Hakan Yandaş'ın durumu ise mac saati belli olacak.
AMRABAT SINIRDA
Sarı-lacivertlilerin yıldızı Sofyan Amrabat, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Faslı oyuncu, bugun sarı kart gormesi durumunda Super Lig'in 18'inci haftasında Hatayspor mucadelesinde forma giyemeyecek. Samet Akaydin de sarı kart ceza sınırında yer alıyor.
HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI
Fenerbahçe, dün yaptığı idmanla Eyupspor macının hazırlıklarını tamamladı. Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde gercekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Teknik direktor Jose Mourinho yonetiminde yapılan idman, cift kale macla tamamlandı. Mert Hakan Yandaş da dun takıma dahil oldu.
İSMAİL'İN 'DALYA' HEYECANI
Fenerbahçe'yle şu ana kadar 99 resmi maca cıkan İsmail Yuksek, bugun forma giymesi halinde 100'uncu kez sarı-lacivertli formayı sırtına gecirecek ve dalya diyecek. Maca yedek kulubesinde başlaması beklenen İsmail, ilerleyen dakikalarda Jose Mourinho'dan kendisini oyuna almasını isteyecek.
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